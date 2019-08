Florencia Deffis nos habla sobre ¡La Incondicional!

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre ¡La incondicional!

El galán con el que sales desapareció… pero ¿solo medio desaparece? Hay enormes posibilidades de que estés siendo encendida.

Sin importar si tienes veinte o cincuenta años, seguro ya tuviste un “prende” velas en tu vida. Muy probablemente sigue estando cerca de ti. Así es como sucede:

Lo conoces, pasas varias noches o semanas maravillosas a su lado. Siempre llama cuando dice que va a hacerlo, te invita a lugares increíbles e inesperados, te dice lo fantástica que eres… parece ser algo así como el premio mayor y te dices a ti misma:

Luego empieza a desaparecer en cámara lenta, algo así como los efectos de cambio de diapositivas del power point en los que la imagen va desapareciendo en secciones. Lo ves cada vez menos, eso si se siguen viendo. Solo que a diferencia de los “demás” no desaparece del todo, cada "equis tiempo" te manda un mensajito de texto, o correo electrónico que dice algo como: “¿Qué hay preciosa? Estoy pensando en ti.”

Puede que a veces (cuando la suerte está muy a tu favor) te llame y te diga lo mucho que le gustaría verte, solo que de momento… no puede, “anda complicadón”. Y varios días o semanas después de eso te manda un mensaje que dice algo tipo: “Hola muñeca ¿qué vas a hacer hoy?”

TE PUEDE INTERESAR: Florencia Deffis: ¿Es bueno salir con un hombre recién divorciado?

Tu siendo la mujer compresiva y a todo dar que eres piensas: “bueno, el cuate está ocupado, tiene mil cosas que hacer, y aún así sigue interesado… o sea, no es como la otra bola de infelices que nomás se desaparecen y ya.” Está haciendo un esfuerzo (en tu mente, que es muy generosa) y eso le da puntos buenos.

La cosa sigue exactamente igual durante semanas, meses o años (si estás en el caso de años: run Forrest run!!!). Sigue en contacto contigo y pareciera que hace un gran esfuerzo para darte un lugar en su vida, es solo que no ha sabido como hacerlo en una forma constante.

Tu te acuerdas de tus primeras semanas con él, las que fueron maravillosas y piensas en el potencial que hay ahí… de modo que sigues en el lugar de siempre (para facilitarle el localizarte) y siempre estás esperando uno de sus mensajes o llamadas. Cada semana esperas que AHORA SÍ se haga un espacio para sacarte el sábado por la noche a algún lado.

Cuando por fin aparece a última hora cualquier día de la semana, dejas botado todo y sales corriendo al lugar que él te diga, para verlo ahí.

Los prende velas lo único que quieren es eso, seguir en contacto contigo, solo lo suficiente para saber si sigues estando a su disposición. O sea, te hacen sentir lo suficientemente importante como para que no les vayas a cerrar del todo la puerta (en caso de que un día se decidan - el problema es que nunca lo hacen).

A veces quieren alguien con quien salir de último momento, a veces es solo el levantón de su ego al escucharte desesperada por volverlo a ver. Les toma solo unos momentos, pero atiende su necesidad de adoración y sexo.

Estos individuos no deciden de la noche a la mañana que no pueden vivir sin ti. La realidad es que el solo hecho de que les aguantas todo su numerito y estás siempre dispuesta a hacer lo que él quiere es lo que exactamente impide que sienta el deseo de tener una verdadera relación contigo.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.

Esta es solo advertencia para las que están esperando que el prende velas regrese a ser “como era al principio” lo más seguro es que NUNCA fue nada, así que la próxima vez que regrese el prende velas, hazme un favor personal a mi:

¿Te acuerdas que “Luis Mi” nunca supo amar a la incondicional?

La canción dice que no sabe por qué, yo sí sé, por eso, POR INCONDICIONAL. No seas “la historia de amor que no fue nada”.