Florencia Deffis nos habla del TEXTING y el ROMANCE

Mientras que soy fan de todo tipo de mensajes de texto, no me parece buena idea abusar de los mensajes de texto y mucho menos cuando se trata de las primeras etapas de una relación romántica.

¡Es maravilloso! Tu celular vibra (o hace alguno de esos ruidos extraños que cada quien elige) mueres de nervios, curiosidad, ansiedad y claro, FELICIDAD ¡Es él! te mando un mensaje, ¡¡WOW!!, el universo parece detenerse en ese momento.

No importa si vas manejando, si estás en una junta, en una comida con tu amigas o sola en tu cama antes de dormirte. Tu mente no te permite enfocarte en nada que no sea leer ese mensaje, saber qué dice. ¿Dice que te extraña? ¿que está pensando en ti? ¿algo todavía mejor?

¿Qué responderle si te mande mensaje?

Seguro tu corazón late más fuerte y una sensación cálida invade todo tu cuerpo, “que lindooo, le voy a contestar que yo también estoy pensando en él” ese es tu instinto y le contestas. Curioso, ellos escriben mensajes cortos tipo: “Te extraño” o “Te pienso” y las mujeres contestan “Hoooola, yo también estoy pensando en ti ¿cómo estás? ¿cómo va tu día? Es decir, él escribe media o una línea y tú le escribes mínimo tres. Así somos la viejas…

De ahí pueden intercambiar cualquier cantidad de mensajes, dependiendo de lo ocupados que estén. Tú contestas tooodos sus mensajes casi en forma inmediata porque dejas de hacer lo que sea que estés haciendo para contestarle al momento porque pues “es un bombon” y tu una suertuda por tenerlo.

Los días pasan y el empieza a mandar menos mensajes, a contestar menos rápido que tú, a dejar espacios de horas entre un mensaje y otro o incluso a dejar de contestar.

Esperando su respuesta.

¿Te suena familiar?

Yo me pregunto ¿qué fue de la bonita costumbre de hablar por teléfono? ¿de escuchar esa voz? ¿de saber en qué tono te están diciendo las cosas? Hoy día las llamadas telefónicas son casi nulas, todo es vía textos.

Ya te debo haber cansado con todos los posts que he publicado respecto a que los hombres son cazadores, la cacería no solo les encanta, la necesitan para poder valorar a la mujer a la que finalmente “consiguen”.

Pues sucede que el “texting” o comunicación vía mensajes de texto, tipo bbm, whatsapp, liveprofile y demás, te pone muy a su alcance. No puedes continuar “persiguiendo” algo que tienes enfrente. Los mensajes de texto se prestan a que a cualquier hora del día estés disponible para el sujeto en cuestión.

La felicidad por un emoji o un jajaja.

Lo que sucede en la mente de ellos – en la mayoría de los casos sin que se den cuenta- es que ya no tienen tantas ganas de verte ni de hablar contigo. La ansiedad de “tenerte” se les quita al saber que te pueden “conseguir” a cualquier hora vía texting. Total, siempre contestas… le quitas el gusto de perseguirte, de cazarte. Se le quita la ansiedad de verte y saber de ti, ya no hay misterio, a cualquier hora te puede preguntar dónde estás y qué estás haciendo y tú le contestas.

No te estoy diciendo que seas grosera, ni que de la nada le dejes de contestar, solo quiero darte un poco de perspectiva. ¿Te fijas cómo él cuando no tiene tiempo o ganas lo que hace es no contestarte, tarda en contestar o bien responder con una carita feliz o un simple “jajaja”?

Cuando hace eso te entra una angustia combinada con curiosidad de saber qué le pasa, por qué no te contesta cariñoso, por qué está evasivo. Esa angustia te “enamora”. Los químicos que libera tu cerebro en esos momentos (adrenalina mientras esperas, dopamina, FEA cuando finalmente contesta) te van ligando cada vez más a él. La curiosidad no solo mató al gato…

Lo mejor que puedes hacer es no ser tan responsiva con los mensajes de texto. No respondas todos, responde algunos (los que tengan una pregunta o bien digan algo que vale la pena). Cuando sean cosas muy triviales es mejor no contestar.

A veces la gente está aburrida en el tráfico o en espera de alguien y se ponen a mandar mensajes, no tienes por qué entretenerlo cuando no tiene mejores cosas qué hacer. SI quiere hablar contigo que te llame o bien que haga planes para verte.

A veces él solo manda mensajes porque esta aburrido.

Tampoco contestes de noche, digamos que después de las 9 pm ya no contestes. Así como es de mal gusto hablar por teléfono a una casa después de cierta hora, lo mismo con el texting.

Hazle como ellos, si están ocupados, de malas, o simplemente no les da la gana NO CONTESTAN. Tampoco contestes inmediatamente cuando tengas que dejar de hacer lo que estás haciendo (tipo manejar, comer, escuchar a la persona que te está hablando, peinarte).

Otra cosa que no es recomendable hacer JAMAS es tratar temas serios vía textos, se presta a todo tipo de malas interpretaciones (dejemos del lado el tono que no escuchamos y la cara que no vemos) una coma, un punto, o un acento que falten, cambian todo el contexto de lo que se está diciendo.

Nunca hablar temas serios por medio de mensajes.

No te prives de lo maravilloso que es escuchar la voz de alguien. Si se da cuenta que no eres receptiva vía textos (y realmente le interesas) te llamará por teléfono más seguido. El texting es práctico porque aunque estés en una junta o enfrente de alguien que no quieres que escuche lo que estás diciendo puedes comunicarte. También es divertido para mandar mensajes picarones de vez en cuando, pero no creo que deba ser la principal vía de comunicación.

Te invito a que leas una larga conversación que hayas tenido por texting y analices que realmente no se dijo casi nada, se tardaron horas y seguramente, la que más escribió fuiste tú. Acorta tus respuestas y limita tus conversaciones.

Antes te peleabas con el galán y si te quería contentar lo menos que tenía que hacer era llamar a tu casa, saludar a tu mamá y después hablar contigo. Si no le contestabas te tenía que ir a buscar en tu casa. #TodoEraMejorEnLos80’s

Ahora te marcan al celular, si no contestas te mandan un mensaje, un mail, un DM un inbox. Estamos hechos para querer tener lo que no tenemos, que no te consiga tan fácil.

