Florencia Deffis nos habla de por qué los hombres ven a otras mujeres

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre ¿Por qué los hombres ven a otras mujeres?

Cantidad de pleitos y malos entendidos se generan cuando estás con tu pareja y enfrente de ti, sin pensarlo, voltea a ver a otras mujeres. Habemos a quienes nos importa un comino, y hay quienes lo toman como una falta de respeto.

En este video explico qué es lo que los hace voltear y como no tiene nada que ver contigo, ni con cuanto le gustas y mucho menos con el respeto que te tiene.

Por qué ve a otras mujeres.

Hay que saber elegir las batallas, me parece que esta es una que no vale la pena. Algo que tenemos que comprender con la pareja es que no somos sus dueñas. No podemos pretender controlar aquellos que les llama la atención, ni lo que les gusta y mucho menos lo que ven.

Tienes que estar consciente de que lo que te hace enojar no es una acción de tu pareja, es tu propia inseguridad y auto imagen. Él al voltear, no te está comparado, no está pensando si esa mejor o peor que tú, simplemente está volteando porque es DIFERENTE, la diversidad no encanta a todos.

Hablo de solo VER, si se queda fijando la mirada o empieza a hacer comentarios sobre el físico o particularidades de esa mujer, eso sí ya es una falta de respeto. Yo estoy hablando de voltear a ver brevemente. Para esto no tiene que ser discreto ni hacerlo a escondidas porque NO te está faltando al respeto.

A veces ni cuenta se dan de que voltearon y la mujer hace un coraje que le voltea el estómago por algo que no vale la pena. Es tan difícil la vida en pareja que entre menos razones encuentres para pelear y reclamar, mejor.

