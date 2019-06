Florencia Deffis nos dice como sanar un corazón roto.

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, hoy nos habla sobre "Cómo sanar un corazón roto".

Hoy sí, aunque muchas se van a enojar conmigo (yo misma me enojé con mi sabia madre cuando me dijo estas verdades), recuperarte a ti misma después de una ruptura que te dejó el corazón roto se reduce a una sola cosa: QUE DECIDAS HACERLO.

Decidir sentirte mejor y recuperarte a ti misma está cañón porque pone toda la responsabilidad en tu manos. Es maravilloso porque si realmente lo quieres hacer, lo harás. También puede interpretarse como terrible porque si el tiempo pasa y pasa y tu no estás mejor, quiere decir que es porque no quieres, que fuerte ¿verdad?

Claro que cuando terminas una relación existe una etapa de duelo que hay que vivir y respetar, pero tú misma decides cuánto tiempo va a durar ese duelo.

Cortaron, se separaron, se divorciaron, te dejó, se fue con tu mejor amiga, lo cortaste por mantenido, o por borracho, o por decidioso. Existen mil razones para que una relación termine. No importa cuál haya sido tu caso, te sientes pésimo, te preguntas si vas a morirte sola, si en verdad existe alguien que te va a querer tal cual eres, si cometiste un error al pensar que merecías más, etc…

Cuando tienes el corazón roto todo te recuerda a él, las canciones, los olores, las calles por las que circularon juntos, las películas que vieron juntos, su comida favorita e incluso te las arreglas para relacionar con él las cosas que NADA tienen que ver con él y te lo recuerdan por ser lo opuesto a él. Así somos las viejas, a veces pareciera que nos gusta sufrir.

Es normal, natural y humano que sientas y hagas todas esas cosas, pero tienes que estar consciente de que eso sólo puede durar un tiempo determinado porque de otra manera uno se estanca en el victimismo, y cuando menos te das cuenta ya no sabes quién eres cuando no estás sufriendo por él. Te empieza a “acomodar” el papel de la mujer del corazón roto.

Vive tu duelo, respétalo y date el tiempo de sentir esa pérdida. Se vale llorar, gritar, darte algunos gustitos, quedarte unos días encerrada, tomarte tu tiempo antes de volver a salir con tus amigas y otro poco más antes de salir con otros hombres. Es decisión TUYA el tiempo que vas a darte para vivir ese duelo.¡Es un desgraciado! Te destruyó y peor aún destruyó la relación en la que tanto habías invertido (amor, tiempo, ilusiones, sueños e incluso dinero). Estoy contigo, alguna vez lo viví, pero la vida sigue y no te espera. El tiempo no se recupera jamás.

No hay recetas

No hay recetas, ni magias para acortarlo porque depende de ti. Ya se que hay quienes están enojadísimas pensando: “Obviamente yo no quiero seguir sufriendo, quiero seguir adelante, PERO no puedo” y como ya he dicho antes, la palabra PERO nulifica todas las palabras previas a ella. O quieres o no quieres, aquí es donde aplica esa frase que muchas veces me pone de pésimo humor: “querer es PODER”.

Para poder sentir primero hay que pensar, no hay manera de sentir algo sin antes pensarlo. No puedes sentirte triste si no estás pensando cosas que te ponen triste, es así de simple. En el momento que tomas la decisión de que el duelo terminó te pones a dieta mental. Empiezas a cuidar todos tus pensamientos, cada vez que él viene a tu mente, lo sacas y piensas en otra cosa, puedes repetir un mantra, decir alguna afirmación o reemplazarlo por cualquier otro pensamiento.

Quizá te sientas triste

Al principio es difícil, la costumbre se convierte en ley y tú estás acostumbrada a pensarlo, recordarlo y después sentirte triste. Romper con las costumbres es complicado, pero no imposible. Si lo tienes que hacer 40 veces por minuto no importa, cada vez será más fácil y un día te das cuenta que llevas 2 días sin pensar en él. Así como cuando te pones a dieta, la rompes un par de veces y un día te das cuenta que ya bajaste 5 kgs.

De otra manera tú misma te estás saboteando y te mantienes en el sufrimiento y la autocompasión. Tus amigas al principio son empáticas pero llega un momento en el que ya no pueden escuchar un comentario más al respecto porque es la misma cantaleta. Ellas te aconsejan, te dan recomendaciones, pero no las sigues. Es como tener la misma plática una y otra vez y nada cambia. Una vez una amiga que más que amiga es mi hermana (cuando por tercera o cuarta ocasión hablábamos de mi ex) me dijo: “Ok, y ¿qué vas a hacer? Porque no me gustaría que dentro de un año siguiéramos teniendo la misma conversación” ¡zazz! Pocas cosas en la vida me han hecho reaccionar tan rápido como esa conversación y voy a estar agradecida con ella SIEMPRE. Con una frase así de corta me dijo infinidad de cosas.

No sufras por quien no te ama

La situación del duelo y del sufrimiento puede ser eterna si tú lo permites, si decides que tú eres la mujer que sufre por un hombre. Amar es una decisión que tomas cada día y dejar de hacerlo también lo es. Decide que te amas tanto que no vas a permitirte sufrir por un hombre que no te ama.

Nadie puede decirte cuánto tiempo debe durar tu duelo, pero sí tiene que haber un límite. Seguir como “amigos” es la PEOR decisión que puedes tomar cuando se trata de una ruptura. Es lo mismo que aceptar ser degradada en el trabajo. No aceptes lo menos cuando ya tuviste lo más.

Aquí no te voy a decir todo lo que puedes hacer para distraer tu mente de tu corazón roto porque ya lo sabes, te lo ha dicho mucha gente. Lo que sí quiero grabar en tu cerebro es que sentirte mejor y después feliz es decisión TUYA. Tienes el enorme poder de sentirte como tú decides.

Vuelvo al ejemplo de la dieta, no es fácil, requiere fuerza de voluntad dejar de comer porquerías. Hay que planear, hay que disciplinarse, pero al final la recompensa es maravillosa: te sientes bien, te ves genial y muchas cosas empiezan a mejorar solo porque tomaste UNA buena decisión.

Decir que “no es fácil” no es un buen argumento, casi ninguna de las cosas que valen la pena en esta vida son fáciles.

Si tienes el corazón roto, decide repararlo.

Fuente: www.florenciadeffis.com