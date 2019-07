Florencia Deffis nos dice "Los hombres SIEMPRE regresan" y explica por qué

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre "Los hombres siempre regresan" (a veces por desgracia).

Leí hace unos meses el libro de Penelope Parker “Los Hombres (a veces por desgracia) Siempre Vuelven”, mientras que no ha sido de mis libros favoritos (quizá porque la narrativa de la traducción no es buena) tiene reflexiones muy valiosas que vale la pena comentar.

Best Seller de Penelope Parker.

Esencialmente lo que ella dice es que lo que recordamos siempre todas las mujeres respecto a una ruptura es que nos dejó el corazón roto. Recordamos el momento en que todo terminó, cuando dijimos adiós, cuándo él se fue. No importa si fue en bueno términos, con gritos, con violencia o si simplemente se fue sin decir nada…

Nos acordamos de las lágrimas, las cosas desafortunadas que nos dijimos, de todos los pequeños detalles desagradables que pasaron justo antes de terminar.

Recordamos que no queríamos salir de la cama, ni comer (o bien comer en exceso, si eres como yo) recordamos el dolor de la separación, la ansiedad y el trabajo que nos costó recuperarnos de esa ruptura.

Lo que casi nadie o más bien NADIE recuerda es ¿qué pasó después? ¿qué pasó cuando te recuperaste, cuando ya te sentías bien? ¿qué pasó cuando viste que seguiste respirando y pasó lo increíble? ¿qué pasó cuando te diste cuenta que volviste a ser feliz sin él? Lo que nadie recuerda es que los hombres siempre regresan.

Después de las lagrimas regresaron.

Pasaron las semanas, los meses y en algunos casos los años, pero te aseguro que la mayoría de los hombres que te partieron el corazón desde la secundaria, una vez que habías seguido con tu vida (a veces por desgracia) ¡REGRESARON!

Piénsalo un poco, es verdad, si haces memoria, todos o casi todos han regresado, ellos tienden a hacer eso. Nosotras tendemos a olvidarlo, pero es así, basta que sigas con tu vida para que ellos regresen.

Cuando él regrese ya no te va a interesar.

Hoy el Facebook y las redes sociales facilitan mucho su regreso, igual los mensajes de texto, pero en mis tiempos no había nada de eso, y cuando hice el ejercicio que propone Parker en su libro, recordé que TODOS alguna vez regresaron, y no está de más decir que algunos...

¡¡¡por desgracia!!!

Por desgracia porque las historias se repiten, la mejor forma de predecir el comportamiento futuro de una persona es analizar cómo se ha comportado en el pasado. Aclaro que él hecho de que regresen no quiere decir que hayan cambiado, no se les quita lo infiel, lo mentiroso, lo desatento, ni nada (según sea el caso) para que realmente haya un cambio en ellos, también lo tiene que haber en ti. Eso lo puedes ver en mi libro “Recuperando a mi Ex”.

También, a veces, la mayoría de las veces regresan sólo para ver cómo le hiciste para vivir sin ellos, no porque te extrañen o quieran regresar contigo (que regresen como pareja depende mucho de TU comportamiento). Si se dan cuenta de que pueden tratarte como les de la gana y aún así te quedas con ellos, el entusiasmo y las ganas se acaban y se vuelven a ir.

Los hombres siempre vuelven...

En fin, ese no es el punto, lo que importa es que SIEMPRE regresan pero de esa parte no nos acordamos, puede que sea porque cuando regresaron ya no nos interesaba o bien porque regresaron, los aceptamos de vuelta y al poco tiempo nos volvieron a romper el corazón igual que la primera vez (no tiene la culpa el indio, ehhh).

Si haces una lista de todos los novios que tuviste desde secundaria (o primaria si eras muy precoz) verás que en algún momento, todos regresaron. Lo que sucede es que lo hicieron cuando ya no llorabas, cuando tu vida había seguido, cuando ya te habías hecho a la idea de que esa historia se había terminado y justo entonces… ¡regresaban!

Ya lo he dicho, es como si tuvieran un radar que detecta tu felicidad, una alarma que les avisa que ya no piensas en ellos.

Así que si estás pasando por un momento de pérdida o ruptura, recuerda que los hombres siempre regresan.