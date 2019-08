Florencia Deffis explica ¿Cómo saber si te quiere?

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre “Cuando alguien te quiere se nota, cuando no te quiere se nota más”.

Seguido hay mujeres que me preguntan por qué un tipo nos las quiere si ellas son tan:

Guapas

Lindas

Atentas

Detallistas

Exitosas

Inteligentes

Y la lista continúa, la realidad es que a veces no las quieren por ser todas esas cosas, a veces es por ser demasiado lindas, atentas y detallistas, lo cual le quita el chiste para los hombres porque no los dejan hacer su labor de cazadores y MUCHAS otras veces un tipo no te quiere por razones totalmente ajenas a ti.

Un hombre puede no quererte porque está enamorado de alguien más, porque a él nadie lo abrazó de chiquito y no quiere a nadie, porque está traumado, porque es gay, porque no se ha dado cuenta que todo lo que quiere lo tiene enfrente, porque te ve como amiga (todo eso son razones ajenas a ti). No tiene que ver con tu belleza, éxito e inteligencia.

¿Me quiere? ¿No me quiere?

Pero hay otra razón que es totalmente ajena a ti y también a él, a veces la gente no te quiere así nomás por que NO. A ti no te falta ser más gorda, más flaca, más alta, etc. Y él, ni está traumado, ni tiene a alguien más, ni nada, simplemente no te quiere, o no te quiere como tú quisieras. Eso no lo vuelve: ni patán, ni mal agradecido, ni bruto. El tipo está en todo su derecho de no estar interesado, seguramente te ha pasado estar del otro lado.

¿Alguna vez no te ha querido alguien a quien tú no quieres?

Y no es por alguna razón en particular, simplemente no te interesa y punto, eso no te hace una mala persona. Pasa hasta con las amistades. Hay amigas a las que siempre eres tú quien las busca, procura, llama e invita sin que haya reciprocidad hasta que un buen día te hartas de tanto dar y te vas. Ese día se acaba la amistad porque la otra parte ni cuenta se da de que ya no estás, ni te extraña ni te necesita.

Así como eventualmente dejas de buscar a la amiga que no es recíproca, sin drama, sin preguntarte qué hiciste mal o si algo está mal contigo, solo te vas pensando “ella se lo pierde”, así es como hay que alejarse de los hombres que por la razón que sea, no te quieren. No le pidas una explicación porque seguramente no te la va a dar y si te la da, te va a lastimar o bien, ni el sabe por qué no quiso nada contigo. Invierte tu tiempo y tú cariño donde valga la pena.

Muchas mujeres pierden el tiempo inventando excusas y razones por las que un hombre no llama, no las ve, no les contesta sus mensajes o no se interesa por su vida y yo siempre les digo que no pierdan el tiempo en suposiciones porque hay un dicho que me gusta mucho, más claro ni el agua: “Cuando alguien te quiere, se nota, pero cuando alguien NO te quiere se nota más”.

TE PUEDE INTERESAR: Florencia Deffis nos habla sobre ¡La Incondicional!

Normalmente cuando una mujer le pregunta a un hombre con el que tiene una pseudo relación si todo está bien o si él la quiere, los hombres casi por instinto responden que sí la quieren y que todo está bien. A ellos les revientan los dramas, les da una flojera enorme el sentimentalismo, las lágrimas y esas cosas, por eso, para evitarse esos incomodisimos momentos de hablar sobre sus sentimientos con alguien a quien no quieren: o desaparecen o contestan lo que quieres escuchar y luego desaparecen. A veces antes de desaparecer tienen sexo contigo por última vez, lo cual te hace pensar que sí te quiere, pero no es así, para ellos el sexo y los sentimientos no necesariamente están ligados.

Bien dicen que hay tres cosas que no se pueden esconder: el amor, el dinero y la educación (hay muchas otras, como el mal gusto, pero eso es otro tema, el desamor tampoco se puede esconder).

Así que ya sabes:

“Cuando alguien te quiere, se nota, pero cuando alguien NO te quiere se nota más”.

Retírate como lo harías con una amiga que no es responsiva y no te culpes por los sentimientos ajenos.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.