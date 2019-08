Florencia Deffis aconseja respetar la privacidad de la pareja

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre “Respeto a la privacidad de la pareja”.

Pues el día de hoy quiero hablar de respetar la privacidad de la pareja, porque aún si vivimos o estamos en pareja, primero somos individuos y eso no se debe perder de vista jamás. Hay que respetar la individualidad propia y la de la pareja, aquí es donde entra el tan difícil tema de la privacidad. Hoy la electrónica y las redes sociales dificultan mucho que respetemos la privacidad del otro porque los seres humanos somos curiosos por naturaleza, pero eso no quiere decir que no lo podamos controlar.

No hacer jamás:

Revisar celulares, cuenta de Facebook, correo electrónico y demás cosas es una falta de respeto. Aún si la pareja (con tal de que dejemos de fastidiar) nos da su clave o nos deja revisar su teléfono, es un tanto ofensivo y NADA sano para relación.

Hay cosas que son sólo tuyas y así deben permanecer por el bien de todos. Mucha gente se mete al Facebook de su pareja para encontrarse con que tiene contacto con una o varias (también pueden ser varios) de sus ex y “les hablan con cariño” según me dicen… Les tengo una noticia TODO EL MUNDO tiene a uno o varios ex en su Facebook con algunos tiene cierta comunicación, lo cual no es nada de otro mundo.

La gente tiene un pasado, tenían vida antes de conocernos, tuvieron parejas que los hicieron ser los hombres que hoy son nuestros novios o esposos (aplica para ambos sexos, obvio) y claro que los quieren porque con esas personas hay recuerdos e historias, con ellos compartieron instantes, besos, caricias, risas, lágrimas y a veces hasta sus cuerpos.

Quienes tienen hijos con sus ex parejas comparten eso: el enorme regalo y responsabilidad de ser padres… ¿cómo crees que así nada más van a desaparecer de sus vidas? Que haya cariño, buenos recuerdos y una comunicación ocasional con un ex (hay quienes mantienen hasta una amistad) no quiere decir que haya algo de romántico en eso.

Hay veces que se escriben cosas que se pueden mal interpretar si los lee un tercero ¿por qué crees que sea eso? Porque la conversación era entre ellos dos y habrá cosas que sólo ellos entienden y todos tenemos derecho a esa privacidad. Aquí quiero dejar muy claro que a mi no me parece que sea válido argumentar que es un tema de confianza, porque la confianza existe o no; la tienes o no; te da tu lugar o no.

El querer revisar sus cosas privadas implica que de antemano no estás confiando, si así fuera no estarías revisando nada. También puede ser un tema de control y te tengo más noticias: no podemos controlar lo que hace otra persona y mucho menos lo que siente.

El estar buscando es un tema de INSEGURIDAD, pero inseguridad del que busca. Nadie nos vuelve inseguros, o somos o no. Cada persona puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros (eso sí puede ser) y aún así es porque nosotros mismos le damos ese poder. Entonces, volviendo al punto de la privacidad y la individualidad, hay cosas de la vida de tu pareja que son sólo suyas, como también hay partes de la tuya que no son de nadie más.

Evita pleitos y sufrimiento respetando la privacidad de tu pareja es parte de su individualidad y parte de lo que te hizo enamorarte de él. Hay cosas que aunque no pasen en la vida real, pasan en tu cabeza y te hacen el mismo daño que si en realidad pasaran, porque te imaginas lo peor y tu cerebro no distingue entre realidad e imaginación. Secreta los mismos químicos que cuando algo realmente sucede.

¿Te acuerdas de las relaciones tóxicas?

La comunicación sí es una parte fundamental de una relación sana y para ello también tiene que ser sana, eso implica saber cuándo callarte, qué cosas quieres saber y cuales son las que no quieres saber. No hagas preguntas cuya respuesta podría no gustarte. “Lo que no fue en tu año no fue en tu daño.” Aún si él mantiene contacto con partes de su pasado no quiere decir que esa persona esté en su presente de forma romántica.

También puede tener amigas con las que se lleva de “x” manera que a ti te puede parecer inapropiada si escuchas o lees cosas fuera de contexto.

Ejemplo: mi mamá y mi papá llevan 35 años separados… sí 35 y mi papá lleva 26 de esos 35 casado con su segunda esposa y eso no quita que él y mi mamá son excelentes amigos, los mejores quizá, porque aunque no funcionaron como pareja, funcionan (porque lo siguen haciendo) como padres y ahora como abuelos.

Nos juntamos cada fin de semana mis papás, mi hijo, mi esposo y yo para desayunar o comer, CADA SEMANA y puedo certificar ante notario que no hay nada romántico en su relación desde hace más de dos décadas.

Quien busca donde no debe, encuentra lo que no quiere.

Claro, a la gente le encanta etiquetar y como nadie concibe que el mundo sea diferente a como ellos lo ven, TODO el mundo opina que si mi mamá sigue enamorada, que si él es el que sigue enamorado, que si los dos… y la verdad es que NADIE los conoce como para hacer esas aseveraciones y menos con esa seguridad.

Que alguien no pueda tener una relación continua con una ex pareja sin que eso implique sentimientos románticos, no quiere decir que otras personas no lo puedan hacer. Cada quien ve el mundo de manera diferente. Mis papás decidieron ser un equipo para estar siempre en el mismo canal con todo lo que tenía que ver conmigo y parte de eso implicaba seguir conviviendo, aunque ya no fuera como pareja.

Con los años se volvió una gran e indestructible amistad que aunque nadie entiende y no sólo eso, sino que la TIENEN que etiquetar desde su cortísima perspectiva, es de ellos. Ni la esposa de mi papá (que tiene su lugar) porque se le da, ni las parejas que ha tenido mi mamá han podido romper ni modificar esa amistad, esa relación que está unida por una hija que soy yo.

¿Se quieren?

Si, claro, se conocen hace más de 40 años y son AMIGOS, se quieren de manera fraternal y como dice mi amiga Paola, aquí aplica el “te quiero porque te quise” es así de fácil. Ojalá todos los padres divorciados pudieran manejar su relación así, en lugar de etiquetar a quienes sí lo pueden hacer como personas que “siguen enamoradas”.

Claro, ojalá no hubiera divorcios, pero como sí los hay, muchos de ellos porque la pareja no respeta ni su privacidad, ni su individualidad (por cierto) podrían decidir ser amigos, ser un equipo por el bien de sus hijos, sin importar las etiquetas y/o comentarios de quienes están fuera de la situación y no saben lo que dicen. Nunca olvides que antes de ser la esposa o novia de… (fulanito de tal), eres individual y completa, no pierdas esa parte de ti, guarda partes de tu vida y recuerdos sólo para ti misma.

Respetar la privacidad de la pareja es una muestra de respeto, de confianza y sobretodo de AMOR.

