Florencia Deffis: ¿Te enamoraste de Peter Pan?

El término síndrome de Peter Pan ha sido aceptado en la psicología desde 1983 cuando el Dr. Dan Kiley publicó el libro “The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up” (El Síndrome de Peter Pan: Hombres que nunca han madurado). Este síndrome, se caracteriza por la inmadurez, narcisimo, irresponsabilidad, rebeldía y negación de quienes lo padecen, también se mencionan problema sexuales.

No hay evidencia de que sea una verdadera enfermedad, pero el término ya es muy conocido y aceptado.

El libro trata este tema de forma seria y este post tiene que ser de ágil lectura y sobretodo divertido, por lo que puede que los sujetos que yo voy a describir no encajen 100% en la descripción del Dr. Kiley, pero por ahí se andan.

¿Cómo saber si te enamoraste de Peter Pan, ese personaje de Walt Disney que se quiere quedar a vivir en Neverland “la Tierra de Nunca Jamás” me comprometeré y no sabes el favor que te hago al no hacerlo!-? Pues hay varios indicadores o focos rojos:

Generalmente son muy bien parecidos, simpáticos y dicharacheros (no así los descritos en el libro).

Desde la adolescencia dentro de su grupo de cuates son lo que le llaman “el gancho” con las ladies. Es el que las consigue, es el primero en tener novia (la más guapa de la escuela a la que, por supuesto, de deshoja la margarita) y luego le presenta a las amigas de su novia a sus amigos no tan guapos y no tan simpáticos.

A los 20's

Ya llegados los 20’s son los reyes de los antros, el gimnasio (porque OBVIO van diario aunque estén cru-dí-si-mos, aman sus músculos) la universidad (fuera de clases, claro) –si alguna vez se inscribieron- y las fiestas.

Es aquí en sus 20’s, donde más populares se vuelven y alcanzan la cumbre de su vida, tendrán sus mayores logros. A partir de aquí todo irá en picada para estos sujetos.

Bueno, pues de los 20 a los 30 super chido: tanto la cara como el cuerpo ya es de HOMBRE.

Medio trabajan (si tenemos suerte), medio estudian, pero ahhhhh como revientan y son amigueros.

TODO el mundo los conoce de nombre y apellido, han andado con “las mejores nalgas”, entran al antro que se te ocurra sin broncas, son íntimos del cadenero, del “capi” y del bar-tender. No, no necesariamente tienen lana… tienen AMIGOS muchos, que sí tienen mucho varo y con tal de que les consiga viejas lo invitan siempre: a Cuerna, Aca, Valle, Cancún e incluso Vegas Baby!

Anda con todas y con ninguna, el solo tiene “frees” que se sienten afortunadas y agradecidas de que las voltee a ver.

Ni soñar con que las haga su novia y la mayoría le entregan el “tesorito” con la esperanza de que se clave (yeah right).

Eso sí, con todas es cariñoso, cálido, atento, regala flores, y cuando están con él las hace sentir que son únicas en el universo (luego no lo vuelven a ver, pero ese ya es otro tema).

A todas les dice apodos como “gorda”, “gordita”, “flaca”, “nena”, “preciosa”, “muñeca”. Porque es más funcional, así evita equivocaciones (es difícil recordar tanto nombre).

Así transcurre su vida de los 20 a los 30, bastante divertido e incluso envidiable para muchos, a partir de los 25, 26, cuando sus amigos se empiezan a casar o a tener relaciones más serias y duraderas el sigue exactamente igual y comienza a convertirse en el amigo incómodo para las novias o esposas de sus amigos que cada vez lo ven con una “golfa” diferente (usando las palabras de ellas).

El debe de mantener todo a nivel casual pa que las morras no vayan a creer que él quiere matrimonio, hijos, minivan, perro y casa en Valle.

Los 30's

Llegados los 30’s SIGUE viviendo en casa de sus papás ¡¡¡BOLAS!!!… sus amigos ya casados, alguno ya incluso con hijos, cada vez lo frecuentan menos porque cada día tienen menos cosas en común con él y sobre todo, ya no lo necesitan pa que les consiga viejas, ellos ya tienen una con la que duermen cada noche (or do they?). Los casados ya revientan menos y tienen otro tipo de planes.

Bueno, las chavas de su edad ya lo ven un poco como tetón por seguir viviendo en casa de sus papás, quizá salen con el por guapo y pa darse una buena despeinada pero ya no quieren NADA más serio con él.

A él esto le importa 7 chingadas porque como sigue bien guapote, ahora se liga a chavitas de 20 que además, todavía lo presionan con casarse y les encanta reventar.

Los amigos no son problema, consigue nuevos amigos menores que él, en el gym, antros y demás lugares que frecuenta (de hecho los chavitos lo encuentran super cool porque es más grande y sabe perfecto cómo ligar y manejarse en los antros).

Huye de "Peter Pan".

En este punto todavía cree que él está en el paraíso y que su situación es envidiable: vive en casa de mamá donde le lavan, planchan, le dan su comida calientita e incluso chilaquiles cuando está crudísimo entre semana. Evidentemente su lana (si gana alguna) es para sí mismo, no pone un peso en casa de sus papis y las niñas 20 años con las que sale están buenísimas y no cuestionan su modus vivendi.

El sigue organizando fiestas con cualquier pretexto: el cumpleaños, suyo o de cualquiera de sus cuates, el el día del niño (of course), el grito, Halloween -la cual rigurosamente es de disfraces-, las posadas y desde luego, el año nuevo.

Cabe señalar que TODAS sus fiestas son temáticas e invita vía correo electrónico, o mensaje masivo de Facebook, solicitando que todos traigan la mayor cantidad de “pieles” posible y su “kit fiesta” (pomo, chesco, cigarros y botana) ¿qué? ¿Pensabas que eso también se lo iba a sacar a sus papis? ¡¡¡No es tan abusivo!!!

Pues a estas fiestas, están invitadas todas sus ex y sus frees actuales, so advertencia de que estarán sus “socias” y que la que se enoja pierde toda oportunidad de volver a tener a semejante “partidazo” entre sus redes (¿piernas?) lo cual es trágico porque hace muy buenas chambas…. #dicen.

Los 40’s

Total que empieza a arañar los 40’s y ahí es donde “la puerca tuerce el rabo” (bueeehhh, aquí entre nos, lo torció hace mucho), las chavitas de 20 ahora ya tienen 30, la mayoría ya se casaron y las que no lo ven como todo un loser, sigue guapetón pero ya con menos pelo, un poco de barriga y NADA de lana.

La que le cae de sus “negocios” (if ever) la gastó en una super nave (alemana) tipo BMW, Meche, Audio whatever ¿para qué dar el enganche de un depa? ¿para qué ahorrar? El caso es que las de 30 no quieren nada con él y las de 20 tampoco, 20 años son muchos y todo pa que no tenga varo… Nel.

Conclusión:

Si te enamoraste de Peter Pan, tu galán cumple con más de 3 de los siguientes requisitos, estás en problemas:

Tiene 30 años o más y vive con sus jefes.

Todos sus amigos son más chavos que él.

Nunca tiene lana para nada pero siempre está planeando EEEELLL negocio…

Solo habla de él, de su reventón, de sus chavas y su coche.

Se la pasa en la fiesta de jueves a domingo

Se levanta después de las 9 am entre semana

Te dice que te adora, que vales mil, pero él no está listo para nada serio.

Se la pasa en el gym en horas hábiles y no es el dueño.

Está crudo entre semana muy seguido.

Solo ha tenido una novia a la que nadie conoce, pero le rompió el corazón en mil pedazos y por eso tiene tanto miedo.

Es muy creativo y su talento está totalmente desperdiciado.

Presume lo consentido que lo tienen en casa de sus papás

Ya sabes que hacer:

RUN FOREST RUN!!! Y como ya he dicho, si traes tacones, te los quitas y sigues corriendo…

