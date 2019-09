Florencia Deffis: “Sí solo atraes patanes..”

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, hoy nos habla sobre “Sí solo atraes patanes..”

¿Te preguntas por qué TODOS los sujetos con los que sales son unos patanes?

Deja de Atraer Patanes:

No hay NADA de malo en enseñar el cuerpo, más cuando se le ha dedicado tiempo, amor y disciplina, lo malo es cuando es lo único que enseñas. Me refiero a las mujeres que usan su sexualidad para “conseguir” y manipular a los hombres. Nótese que dije conseguir y no conquistar. Cuando te vales de tu sexualidad para llamar la atención de un hombre y lo logras lo estás “consiguiendo” o “atrapando”, ¿cómo se atrapan las cosas? Con trampas, con mentiras y manipulaciones.

Por otro lado, si tu le ofreces o insinúas a un hombre sexo (ya sea literalmente o con tus acciones y vestimenta) CLARO que lo vas a interesar ¡ES HOMBRE! pero su interés va a durar hasta el momento en que te acuestes con él.

¿Te acuerdas que alguna vez dije que las mujeres podemos ser igual de patanas que los hombres?

A esto es a lo que me refiero, y a las patanas ellos les llaman perras…

Perra es aquella mujer que juzga a los hombres por el tamaño de su cartera, por lo cool que suena su negocio o trabajo, por su físico, por los lugares a los que la puede llevar y por el precio de los regalos, que nunca les retornan las llamadas, nunca muestran demasiado entusiasmo por nada que ellos hagan. Jamás toman una iniciativa para no exponerse al rechazo y para estar siempre con la delantera.

Esto es exactamente igual a cuando a las mujeres nos juzgan por el tamaño de nuestro pecho o trasero ¿verdad que no es padre? ¿A ti te gusta que ellos no te retornen las llamadas o mensajes? Es una absoluta grosería ¿no? Entonces… ¿por qué es diferente si lo hace una mujer? ¿eso te enseñó tu abuelita?

No hay que confundir el no estar SIEMPRE disponible y no ser un tapete, con ser una perra o grosera. ¿Por que si está lejísimos de tu casa tiene que ir por ti, por qué no encontrarse a mitad de camino? ¿Por qué tiene que pagar TODO siempre? ¿De qué nos sirve ser auto-suficientes?

Si queremos igualdad, seamos parejas, tratémoslos a ellos con el mismo respeto y consideración que pretendemos que ellos nos traten.

Por supuesto que hay hombres que responden de maravilla al rollo de que te “hagas la difícil” y que nunca estés disponible y te presentes como un verdadero reto, el problema con esto es el tipo de hombres que responden a este tipo de juegos: sí, le atinaste los ¡¡¡PATANES!!! Que como ya hemos visto, son hombres para quienes cuando el reto acabe, se aburren y se van y si ya estás casada, serán infieles.

Estos personajes no nacieron “malos”, por lo general tuvieron un papá muy exigente a quien nunca pudieron complacer o una madre muy castrante. En cualquier caso, aléjate, a menos que tu seas la versión femenina de él… una perra!

Volviendo al tema, utilizar tu sexualidad para manipular a un hombre, como por ejemplo usar enormes escotes y ponerle tus boobs en la nariz así “como por accidente” o vestirte siempre con ropa entallada, usar demasiado maquillaje, o tener el pelo rubio más claro y decolorado del mundo (no como el mío que es natural, ehhhhh) es muy peligroso.

Una vez que tú misma te presentas como un objeto sexual, difícilmente ellos te verán de otra forma y si no es ese tu objetivo… no lo hagas.

Enseña tu mente, tus pensamientos, tus planes, inquietudes (sin ser demasiado intensa porque eso ya lo hemos platicado)… enséñales quién eres tú y al que no le guste, que se vaya. No pasa nada ¿para qué quieres tener a tu lado a alguien que no le gusta la persona que eres?

No tengas miedo de ser tu misma para no enfrentar el rechazo, cuanto antes alguien te demuestre que no le late tu verdadero yo MEJOR, pierdes mucho menos tiempo. No tienes porque agradarle a todo el mundo, de la misma manera que hay personalidades que a ti no te gustan.

Si “atrapas” a un hombres con juegos y técnicas para interesarlo en ti, tarde o temprano se va a dar cuenta quién eres y seguro se va a sentir muy traicionado al ver que no eres quien fingiste ser.

Tendrá razón, el problema de no ser tú misma, de manipular y de usar tu sexualidad para conseguir lo que quieres es que te va a conseguir un trofeo, ese trofeo es el hombre al que estés cazando.

¿Cuándo nos dan trofeos?

Cuando ganamos una competencia…Y ¿qué pasa cuando ya ganamos esa competencia? Queremos ganar la siguiente… y ¿qué hacemos con el trofeo? Lo ponemos en lugar que junto con muchos otros que una vez obtenidos pierden significado.

Lo más triste es que los hombres que se enganchan con esos juegos también te ven a ti como trofeo, consiguieron el reto, ¿¿¿y luego??? Quieren ganar el siguiente reto. Tu también acabas siendo uno de los trofeos olvidados.

Enséñale al mundo lo que quieres que vea y respete de ti, no lo que crees que es más conveniente. Por favor usa tu sentido común, esto no quiere decir que la siguiente que vez que veas a un hombre que te gusta te acerques a decirle: “me encanta como se ve tu trasero en esos jeans, y me verte me hace pensar en cosas muy sucias…” Siempre se apropiada, respetuosa y considerada.

