Florencia Deffis ¿Qué pasa si tu NOVIO está raro?

Si tu Novio Está Raro.. Seguramente no tiene nada que ver contigo (aplica para esposos, galanes y frees).

Hay un fenómeno recurrente que es más bien ya como una dinámica en las parejas, o aún si no son pareja (cualquier relación hombre-mujer).

Sucede que cuando ellos (los señores) nos dicen algo, o hacen algo, nosotras le encontramos un sub texto (aunque a veces no lo tiene) y nos quedamos con esa idea en la cabeza durante días y días pensando ¿qué quiso decir? ¿por qué lo dijo y para qué lo dijo?… ¿cuál fue su intención?

No alucines.

Ejemplo

Estamos conociendo a alguien, iniciando una relación. Un día salimos con el muchacho en cuestión y es de lo más cariñoso, afectuoso, efusivo y expresivo. Digamos que esto es el jueves salen a cenar y después de 3 drinks, y de que está re-la-ja-do porque NO está en horas hábiles, justamente está en su momento de esparcimiento y está contento porque está contigo. No tiene una junta en media hora (no está en una) no tiene que atender llamadas de clientes, de jefes ni de trabajo, te puede dar su atención completa y se la pasan BOMBA… No, no estás alucinando, él está tan feliz como tú.

¡¡¡POR ESO lo sientes tan cálido y tan lindo!!!

Al día siguiente, (viernes o día hábil cualquiera, incluso sábado si trabaja los sábados) el valedor ya no está tan relajado, de hecho está desvelado, medio crudo, con mil cosas que hacer y pendientes que atender… pero quedó de llamarte y lo hace (de hecho, el muy iluso, te llama porque se quiere relajar un poco del día estresante que está teniendo) solo que su voz no es tan alegre como la de anoche (puede que alguien lo esté escuchando) y no se siente muy bien físicamente por la desvelada y mucho menos mentalmente por el mal día que está teniendo en la oficina… nótese que NINGUNA de estas cosas tiene NADA que ver contigo, salvo la parte de que para sentirse un poco mejor decidió llamarte.

Tal vez no esta raro.

La conversación:

El: “hola Clau, ¿como estás? (voz seria – cero efusiva, tipo como si hablara con Barak Obama)

Tú: “Hooooooooola Charlie, bien ¿ y tu?

El: “un poco cansado y con mucho trabajo, pero tenía ganas de saludarte y decirte que ayer lo pasé muy bien.”

Para las que no entienden, esto quiere decir:

TENGO PRISA, no me puedo quedar horas en el teléfono ¡¡¡NI QUIERO!!! Pero estoy pensando en ti y te quise saludar.

Tú: “Oye que padre estuvo anoche, me la pasé super, me muero de cruda, pero bueno, ya casi es hora de comer y a ver si me recupero; voy a comer con Lucy ¿te acuerdas que te platiqué de ellaaaaaaaaa? Es mi amiga la que….. bla, bla, bla, bla (ahí ya te dejaron de escuchar, mi chava).

Toma aire.

Cuando el señor te llama de su oficina la plática debe ser breve, no le hables de cosas que le valen madres ni de gente que no conoce.

¡¡¡TOMA AIRE!!! No te sueltes hablando como loca solo porque te da emoción que el señor te llamó (como habían quedado).

Una vez que te dignas a hacer una pausa en tu verborrea para tomar aire… cosa que el pobre hombre no pensó que sucediera durante los siguientes 15 minutos.

El: “Que bueno niña, que tu también te divertiste. Me tengo que ir, pero nos hablamos en la semana para ver si nos vemos”

Tú (ya muy decepcionada, sacada de onda por su tono de voz serio y lo breve de su llamada –pese a que desde el principio te hizo saber QUE NO TENÍA TIEMPO-): “ Ahhh ok, que tengas lindo día…”

Cuelgas y acto seguido te pones a repetir toda la conversación cientos de veces en tu cabecita, y Dios no quiera, ni permita que esto haya sido a través de mensajes de texto porque entonces la puedes leer y leer durante días.

Crees que tu novio esta raro.

Leérselo a tus diferentes amigas a ver qué opina cada quien o incluso preguntarle a otro hombre, ¿qué entiende después de leer eso?

¿Por qué no te puedes quedar FELIZ de que te habló?

¡Eso querías! Ya te habló, ya te dijo que lo pasó bien y obvio que hablo porque está pensando en ti, PORQUE LE GUSTAS!!! ¿Por qué no te quedas con eso en lugar de darle vueltas a lo que no te gustó? Bueeehhhh pues porque así somos las viejas, ni hablar…

¿Por qué cambió tanto?

Total que le das vueltas a la situación durante días, preguntándote ¿por qué cambió tanto? “El día que fuimos a cenar, super lindo y al día siguiente… cortante, serio, etc.

Se me hace que tiene novia, o a lo mejor lo buscó su ex y ya no me quiere ver ¿Qué tal que alguien le hablo mal de mi y por eso está tan cambiado? ¿me habré visto muy golfa por besarlo cuando me despedí? ¿habré hablado de más?

¿Por qué cambio tanto?

¡¡¡Ya se!!! Comí mucho y le pareció de mal gusto” (ladies, en general lo que les molesta es lo opuesto)… la lista de preguntas es interminable, la cadena de auto respuestas absurdas, también y lo cierto es que el motivo de su seriedad y brevedad te lo dijo desde el principio, cuando le preguntaste cómo estaba: “un poco cansado y con mucho trabajo, pero tenía ganas de saludarte y decirte que ayer lo pasé muy bien.”

No había nada más que analizar, no está raro, no le habló su ex, no comiste mucho, nadie le habló mal de ti.

El valedor tuvo la mala idea de llamarte en medio de un día de trabajo para relajarse PORQUE LE GUSTAS y quiere conocerte más, solo que no contaba con tu astucia… con que de una u otra manera su llamada se convertiría en algo NEGATIVO.

Bueno, después de días y de que llegas a una conclusión al respecto, decides que tienes que hablar con él o bien hacerle saber que eres TAAAAAAAN audaz que ya descubriste lo que le pasó y haces cualquiera de las cosas que deberían de estar prohibidas en algún código especial para mujeres:

Llamarle y decirle todo tu análisis (sin antes preguntar si tiene tiempo para escucharte o si está ocupado, lo cual es descortés).

Escribirle un correo o mensaje de cualquier tipo (esto no es descortés, lo malo es que si no lo borra PRONTO tendrá en su inbox un recordatorio de lo “audaz” que eres and it ain’t flattering sista’… y peor aún –si no es alguien a quien conozcas bien, podría enseñárselo a alguien más, OSO – (pero seguro nunca lo has hecho, ni te preocupes solo dile a la prima de tu amiga que no lo vuelva a hacer!!!)

Lo peor no es eso

Ladies, compartir con ellos el análisis, lo que es imperdonable es que le vomitas encima lo que tú has estado pensando durante varios días, tuviste mucho tiempo para digerirlo y llegar a esa conclusión, la cual puede ir del absurdo a tener mucho de cierto, si es que eres observadora.

No explotes antes de tiempo.

Puedes haber detectado que en efecto siente algo por la ex y lo mencionas, o bien si ves que le tiene pavor al compromiso y lo mencionas; o bien si crees que no le gustó algo que dijiste y tienes razón pero él ni cuenta se había dado o no le había dado importancia (¡felicidades! Ya lo hiciste ver cosas que no te convienen y que él no había visto). Lo peor es esperar que el te conteste en ese momento y abra todos sus sentimientos en el momento que a ti se te ocurre.

Reitero, tú tuviste días para analizar las cosas, él no tenía ni idea de la revolución que hubo en tu cabecita. ¿Cómo quieres que en cuestión de minutos entienda y pueda digerir todo lo que a ti te llevo días enteros analizar?

FYI los hombres nunca responden con el corazón abierto a este tipo de arrebatos. Si es por teléfono es posible que te diga que está ocupado y no quiera seguir hablando contigo.

Si es por mail y tienes mucha suerte te va a contestar en una línea que no entiende nada de lo que le dijiste (y es verdad, no entendió NADA) el solo te hablo por teléfono para que supieras que estaba pensando en ti… solo que no lo hizo con música de fondo en voz de Celine Dion ni te dijo lo que tú querías escuchar (whatever that was) ni te dijo que amaneció perdidamente enamorado de ti… porque sería mentira e inapropiado.

La situación que describí fue solo un ejemplo, pero esto pasa también con los novios y maridos en diversas situaciones, nos ponemos a analizar algo que no vale la pena y convertimos algo que ellos consideraron un gesto amable e incluso romántico en algo negativo, que a veces implica el final de una relación si es que la había o bien el aborto de la que se estuviera formando y en una relación sólida te lleva a una pleito innecesario.

No hagas eso

Cuando el brother te llame, ponte feliz de que lo hizo (seguro lo hizo porque quería escuchar tu voz) y después dedícate a lo tuyo. No permitas que tu mente te enrede y espérate a que vuelva a llamar. Si tu novio está raro (o marido) seguramente es por algo que NADA tiene que ver contigo (puede que solo haya perdido el América o los Patriotas), su mundo no gira alrededor nuestro.

Aprendamos eso de ellos y que el nuestro no gire alrededor de ellos.

Si por alguna razón, de verdad está raro o ya no quiere nada contigo, tarde que temprano te vas a enterar, cuando ya lo sepas sin lugar a dudas, haces lo que tengas que hacer, nada de perder tu valioso tiempo con suposiciones.

Cuando algo pasa “en tu cabeza” tu cuerpo no sabe la diferencia y vives un infierno de a gratis: adrenalina, estómago revuelto, enojo, dolor de cabeza… y todo por ¡NADA!

