Florencia Deffis: ¿Por qué los hombres... son HOMBRES?

¿Por qué los hombres mienten?

¿Por qué los hombres son infieles?

¿Por qué los hombres desaparecen?

¿Por qué los hombres hacen lo que hacen?

Ahora sí, éstas son las preguntas que recibo por correo electrónico… y bueno, no es que me queje, muchas veces yo me he hice las mismas preguntas, es sólo que ahora que lo veo desde afuera me sorprende cómo las mujeres somos capaces de cuestionar las actitudes de los hombres y no las propias.

A la edad que tengo ahora me queda claro que cuestionar el por qué otras personas hacen lo que sea que hacen, en lugar de asumir responsabilidad es perder el tiempo. ¿Qué más da?

Puede haber muchas respuestas:

Los hombres mienten para no lastimarte, porque creen que mintiendo no te harán tanto daño.

Mienten por miedo a que hagas un drama.

Mienten por impresionarte.

Son infieles porque esa es su naturaleza.

Son infieles porque dejaron de quererte.

Son infieles porque no lo pueden evitar.

Se alejan porque necesitan espacio.

Se alejan cuando se asustan de que las cosas van muy rápido y necesitan procesarlo.

Se alejan porque la relación se está enfriando.

Desaparecen porque quieren ver tu reacción.

Desaparecen porque se quieren sentir libres.

Desaparecen para dejarte claro que aún son libres y no te deben explicaciones.

Hombre siendo hombre.

Larga lista

En fin, la lista sería interminable y creo que ninguna de las respuestas nos satisfacen porque generan nuevas preguntas, cuando en verdad lo que queremos es que no mientan, no desaparezcan y no sean infieles. Saber por qué hicieron algo que nos lastima (mientras las respuesta no venga de ellos) no nos va a servir de mucho.

Uno podría hacerse mejores cuestionamientos cuando un hombre hace algo que nos lastima. Podrías preguntarte:

¿Por qué me atrae tanto un hombre con el que siempre siento incertidumbre?

¿Por qué quiero estar con un hombre que es infiel una y otra vez?

¿Por qué pierdo tanto tiempo preguntándome qué hice para que desapareciera?

¿Para qué quiero a un hombre que desaparece sin decir nada?

¿Qué estoy haciendo con un hombre que no respeta nuestros planes, ni mi tiempo?

Eso sí sería útil. Te haría tener un mejor conocimiento de ti misma y entenderías por qué a veces existe una atracción enfermiza hacia determinadas personalidades que lo único que nos hacen es daño. Recuerda que el sólo hecho de que algo te haga sentir bien no quiere decir que sea bueno. Si así fuera, las drogas y el alcohol serían maravillosos.

Los hombres son seres humanos.

También hay que saber que los hombres (la mayoría) son buenos y son humanos, algunos van a regresar a explicarte por qué hicieron lo que te lastimó, otros van a regresar sin explicar nada esperando que los perdones sólo por tratarse de ellos, otros explican una mentira o traición con otra mentira y muy pocos, nunca regresan.

Lo que importa es que tú tengas claro con qué cosas puedes vivir y con cuáles no, para que cuando hables con él (o con el siguiente), sepas qué hacer y qué decir. No hay que tomar tan en serio y tan personal lo que la gente que hace, porque en la mayoría de los casos, nada tiene que ver con nosotros y si es así no lo hacen para lastimarnos…no somos tan importantes.

Yo sé que en el momento que están pasando las cosas es difícil dar unos pasos atrás para observar la situación y dejar de querer saber cosas cuya respuesta, quizá, nunca vamos a saber, pero sí lo puedes hacer aunque te cueste un poco de trabajo. Es mucho más fácil cuestionar tus acciones que las de los demás.

También, muchas veces, preguntamos cosas que ya sabemos esperando que alguien nos dé una respuesta que nos guste más que la VERDAD, que es la que en nuestro corazón ya sabemos. Porque a veces el corazón necesita tiempo para entender lo que la mente ya sabe…

La solución casi mágica (que a nadie le gusta) cuando estás teniendo problemas con tu pareja es dar dos pasos atrás y darle tiempo, espacio, distancia y silencio, sólo que a veces lo que gana es la ansiedad.

Nos leemos pronto.