Florencia Deffis: ¿Por qué los hombres son los MALOS del cuento?

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos responde una pregunta eterna entre el sexo masculino ¿Por qué siempre los hombres son los malos del cuento?

Hasta hoy la percepción general es que los hombres son los responsables de la mayoría de los problemas en las relaciones de pareja. Lo vemos como tema en libros, películas, teatro y series de TV; esto por no decir que las mujeres no están dispuestas a asumir responsabilidad alguna. Muy seguido escuchamos a la mujer culparse por dar demasiado amor o por amar demasiado (incluso hay un libro con ese título: “Las Mujeres que Aman Demasiado”).

Lo curioso es que la mujer tiende a dar demasiado amor o amar demasiado cuando está involucrada con un hombre que le demuestra poco interés. ¿Será que las mujeres siguen amando a los hombres así porque su naturaleza es dar, nutrir y consentir? ¿O más bien a las mujeres les encantan los retos? Si eres hombre y estás leyendo esto supones que es lo segundo y si eres mujer, SABES que es lo segundo.

¿Qué persiguen las mujeres?

Las mujeres persiguen el compromiso de la misma manera en que los hombres siempre han perseguido el sexo. Con mucha frecuencia los hombres pierden interés en las mujeres una vez que las meten a su cama. Así mismo, las mujeres muchas veces pierden el interés una vez que logran que el hombre se comprometa con ellas – esa es la realidad, pero ciertamente no es la percepción que tiene la mayoría de la gente sobre la mujer (incluidas las propias mujeres).

¿Por qué? Pues porque no encaja en el estereotipo de: “los hombres son malos y las mujeres son buenas” al que tanto nos hemos acostumbrado. El mundo no está preparado para asumir que no es así necesariamente.

¿Demasiado?

Las mujeres que dicen amar demasiado son el equivalente a los hombres que dicen o hacen cualquier cosa con tal de llevarse una mujer a la cama. Estas mujeres harán y aguantarán casi cualquier cosa para lograr su objetivo – lograr que un hombre se comprometa con ellas-.

Pero… una vez que logran su cometido, se aburren y tienen mucho resentimiento hacia él por todo lo que aguantaron con tal de lograr su objetivo. Eventualmente, después de encontrar una razón para culpar al hombre por su infelicidad, avanzan hacia su siguiente conquista. Este es el juego del compromiso, versión femenina de una vez que hay sexo ya no me interesas.

¿Cuanto es demasiado?

¿Qué le pasa a los hombres?

Curiosamente, se ha descubierto que cientos de mujeres terminaron sus relaciones después de leer el libro “¿Qué le Pasa a Los Hombres?” (He’s Just Not That Into You) o de ver la película porque se dieron cuenta de que era imposible seguir racionalizando la conducta de sus novios/maridos; una vez que leyeron el libro o vieron la película, a la mujer ya no le quedaba nada que analizar o platicar con sus amigas, ya no necesitaban adivinar qué estaban pensando sus novios, ni había razón para pasar horas preguntándose a dónde iba su relación.

La necesidad de platicar y analizar, esperando y deseando se había eliminado.

¿Cómo? Resulta que estas mujeres, antes de leer el libro, pensaban que sus hombres eran complicados y misteriosos; en otras palabras un reto; y lo que descubrieron es que la conducta de sus hombres es totalmente identificable y predecible.

No perdamos de vista ni pasemos por alto lo que sucedió: la conducta masculina y por ende los hombres dejaron de ser misteriosos. Como resultado muchas mujeres decidieron terminar sus relaciones. No se debe a la forma en que las trataban; si así fuera lo habrían hecho antes del libro/pelicula.

Es decir terminaron sus relaciones por la misma razón que siempre: Sus novios son aburridos, predecibles.

Poco se dice y poco se sabe respecto al hecho de que es la mujer y no el hombre quien tiende a terminar la mayoría de las relaciones. Y si, entiendo que los lectores con mentes precondicionadas o cerradas estén pensando que las mujeres no terminarían sus relaciones si no fuera por la mala conducta del hombre.

Esto no es necesariamente cierto, el alejamiento es una de las razones más comunes de acuerdo con investigaciones y encuestas hechas a mujeres que terminan o quieren terminar su relación: “mi esposo/novio me aburre”.

¿Quién es el malo?

Teniendo esto en mente, nos debemos preguntar por qué siempre se etiqueta al hombre como “el malo” y culpable. La respuesta es simple:

Como sociedad mantenemos la mala conducta de la mujer en secreto.

Las mujeres compramos muchos más libros (sobre relaciones) que los hombres. Ejem, ejem… por eso yo escribo para mujeres, principalmente.

¿Víctima?

Se supone que estos libros sobre la pareja y la conducta del hombre o diferencias entre hombre y mujer como “Las Mujeres son de Venus y las Hombres son de Marte” están hechos para darle poder a la mujer. Sin embargo, yo considero que sucede lo opuesto. No podemos volvernos más poderosas si nos dedicamos a alimentar nuestro ego compensando por la opresión del pasado.

Las mujeres seremos mucho más poderosas cuando asumamos responsabilidad por nuestro lado obscuro y nuestro propio comportamiento, así como el daño que este causa a nuestro alrededor. Claro que este tipo de información es mucho más difícil de digerir para la mujer, porque implica asumir responsabilidad y dejar de ser “buenas”. Por la misma razón libros con estos datos no serían muy populares entre las mujeres.

En nuestra cultura al hombre se le ha reducido a su naturaleza animal, mientras que a la mujer todavía se le separa de la suya. El diablo y el ángel, por ponerlo de alguna manera, viven dentro de cada ser humano y las mujeres no estamos de ninguna manera excluidas de este hecho de la naturaleza humana.

En algún momento de la historia, muchas sociedades asignaron las conductas y características aceptables para cada uno de los sexos. Y hasta el día de hoy los medios nos inundan con imágenes exageradas y ficticias respecto a la conducta femenina y masculina. La mujer al igual que el hombre ha sido rebanada por la mitad, solo se le permite ser dueña de parte de quien es.

Para que la mujer en verdad pueda lograr la igualdad con el hombre y dejar de ser su propia opresora, tendremos que reconocer y asumir la responsabilidad sobre la manera irrespetuosa en que muchas veces tratamos a los hombres. La realidad es que las mujeres somos las víctimas tan seguido como somos las villanas. Reconocer y admitir este hecho será la única forma en que las mujeres seremos completas.

Este proceso requiere que nos preguntemos cosas como:

¿A cuantos hombres he desechado? ¿Cuántas veces no le he regresado la llamada a un hombre? ¿Cuántas veces le he mentido a un hombre? ¿Cuántas veces he sido infiel? ¿Cuántas veces le he dado alas a alguien sabiendo que no va a ocurrir nada? ¿Cuántas veces he usado a un hombre por su dinero? ¿Cuántas veces he usado a un hombre para que me de atención? ¿Cuántas veces he usado a un hombre solo por sexo?

Muchas mujeres hacen todo eso y mas

Lo peor es que lo hacen a hombres que realmente las quieren y las tratan bien. Desafortunadamente, los hombres buenos son vistos como dispuestos – dispuestos al compromiso-, es lo que en lenguaje masculino sería un “palito fácil” o “acostón seguro”. Las mujeres no necesitamos leer un libro con la perspectiva de un hombre a efecto de entender la conducta masculina, todo lo que necesitamos hacer es preguntarnos por qué tratamos a algunos hombres de la misma manera de la que nos quejamos cuando se nos trata así a nosotras. Y desde luego la respuesta es: Porque ese hombre no me interesa tanto.

Asumir responsabilidad te hace más poderosa y deseable de lo que te puedes imaginar, es casi mágico… inténtalo.

