Florencia Deffis: Perdonar a tu pareja...

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre “Perdonar a la pareja”.

La Real Academia de Lengua Española define la palabra perdón: “La palabra perdón y la palabra perdonar provienen del prefijo latino per y del verbo latino donāre, que significan, respectivamente, “pasar, cruzar, adelante, pasar por encima de” y “donar, donación, regalo, obsequio, dar (si procede de la palabra donum, y “hasta que se cumpla el tiempo (estipulado)” (si procede de la palabra donec), lo cual implica la idea de una condonación, remisión, cese de una falta, ofensa, demanda, castigo, indignación o ira, eximiendo al culpable de una obligación, discrepancia o error.”

¿Perdonar?

Entonces el perdonar:

¿Es un regalo? ¿para quién, para quien lo otorga o quien lo recibe? Seguramente lo es para ambos, aunque lo es más para quien lo extiende, porque en muchos casos y sobre todo en las relaciones de pareja que terminan con actos que alguien debe perdonar (parte ofendida o sujeto activo), el perdonado (parte agresora/ sujeto pasivo) nunca se entera de haber recibido tan enorme regalo.

Perdonar: No es olvidar.

No significa olvidar

¿Perdonar a tu pareja es olvidar por completo el incidente que te lastimó? Porque hay quien confunde perdonar con olvidar y tachan de rencoroso a quien no olvida una ofensa. Para mí la memoria y el rencor son cosas muy distintas, puedes perdonar, sin que eso implique que se te olvide lo que te hizo alguien a quien amas y te lastimó.

Dar prioridad al amor y no al rencor.

El beneficio de la duda

Para mi perdonar es confiar en quien me ha lastimado sabiendo que lo puede volver a hacer. Es decidir dar el beneficio de la duda y seguir adelante, aún cuando puede volver a pasar. Puedes seguir adelante desde la posición en la que estabas: esposa, novia, amante, etc. O bien desde una distinta, dejar de ser pareja para ser amiga. Perdonar no significa que los términos de la relación sigan iguales.

Poder hacer eso es un regalo para quien lo hace más que para quien lo recibe, porque es dejar atrás el dolor y volver a confiar en que esta vez las cosas van a salir mejor.

Es confiar en ti, más que en los demás.

Perdonar a tu pareja es como salir todos los días en automóvil, no puedes tener la certeza de que el del coche de al lado sabe manejar y no te va a chocar, ni el resto de los automovilistas con los que te vas a topar en el día, pero tienes que confiar porque de otro modo no podrías salir de tu casa… para poder vivir tienes que confiar.

Dar el beneficio de la duda.

La realidad es que muy pocas veces la gente nos lastima con la intención de hacerlo y no porque los demás sean muy buenos, sino porque no somos así de importantes para nadie. La gente a duras penas sale adelante con su propia vida, su angustia y sus problemas, como para planear de qué forma nos van a hacer daño.

Puede haber actos y comentarios egoístas que nos hagan sentir mal, y lo mejor es nunca tomar nada en forma muy personal, en primer lugar porque no lo es, nada es TAN personal como pensamos (la gente es como es con toda la gente) y en segundo lugar porque vamos a vivir una vida más feliz y más tranquila.

A todos nos han lastimado y todos alguna vez hemos lastimado a alguien, y nos seguirán lastimado y lo seguiremos haciendo nosotros también. Lo único que eso significa es que estamos vivos y por eso sentimos (en este caso dolor).

Deja el rencor.

Un acto de amor

Tenemos que confiar como nuestros papás confiaron en nosotros cuando dijimos que nunca volveríamos a llegar tarde de la fiesta, ni a reprobar una materia, ni a chocar el coche que sacamos sin permiso. Ellos siempre nos perdonaron porque el amor de los padres es incondicional, por esa misma razón, es mejor perdonar siempre… porque el amor a NOSOTROS MISMOS también debe ser incondicional y el perdón es un acto de amor a uno mismo.

Un acto de amor.

