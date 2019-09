Florencia Deffis: Ni picha, ni cacha, ni deja batear

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, hoy nos habla sobre “Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear”.

Seguro tú, sí, tú que estás leyendo NUNCA te has topado con uno de esos; esos que sólo te quieren cuando no te pueden tener, esos que sólo te dicen que te aman cuando los estás mandando a la goma; esos que tienen un detector con una alarma que prende focos rojos y suena muy pero muuuy fuerte cada vez que tú estás feliz sin él.

Bueno, como tú no conoces a nadie así, esto es para que lo comentes con la prima de tu amiga, esa que siempre está metida en líos de pantalones. Jajaja, de hecho este post es a solicitud una nueva amiga (amiga de una vieja amiga) a la que he llegado a querer mucho. Gracias por la sugerencia, Ingrid.

Volviendo al tema, el dude en comento puede ser desde un amigo con beneficios (o sin ellos), tu ex novio, tu amante, ex amante e incluso tu ex marido.

Si es tu amigo ya sabes, sólo te busca cuando no tiene otros planes, cuando otra vieja lo manda a volar o incluso tiene una relación con otra persona, pero veladamente siempre te hace saber cuánto te quiere y cuánto le gustas.

Como el sabe que te trae derrapando (porque cada vez que da una patada en el piso tu llegas corriendo a ver qué se le ofrece), no está muy preocupado por verte, ni por hablarte… puede que a veces pasen días o semanas sin que hables con él, pero basta que tú estés feliz e ilusionada con otro sujeto para que de la nada aparezca con un ímpetu como de huracán.

De pronto quiere saber todo sobre ti, hablar contigo diario, decirte cuando le importas e incluso verte.

Si es tu ex (en cualquiera de sus categorías) puede que sea de esos que te pidió que quedaran como amigos y claro, tú –que eres tan linda- aceptaste. También pude que no hayan quedado como amigos y sólo hayan terminado y no hayas vuelto a saber de él. Pero como dije antes… ¡esos malditos tienen un sensor!

Puedes haber estado en la depresión total durante meses, y no supiste NADA de él: ni una llamada, ni un mensaje, ni un mail.

Solo que como ahora ya eres feliz, ya hay otra cosa en tu cabeza que no es él, de hecho llevas días, quizá semanas sin pensar en él, entonces él ¡¡¡aparece!!! Es como si fuera un acto de David Copperfield.

No importa si por tu Facebook, por tus amigos o sólo por tu ausencia se enteró de que estabas feliz, lo que importa es que él NO puede permitir que lo seas. ¿Cómo que ya no le lloras? ¿cómo que ya hay alguien más? ¿cómo que tu vida tiene sentido sin él? No mi reina, no, no seas desleal ¿qué no le dijiste que era lo máximo? Ahora te friegas, nada de andar feliz por la vida como un pony que corre hacia el arcoíris. Váyase a seguir llorando en su cuarto.

También puede ser que sean “amigos” (cosa que no te recomiendo para nada) y durante todo el tiempo de su “amistad” te ha tratado como compadre sin considerar tus sentimientos para nada.

No te ha mencionado cuánto te quiere ni cuánto te extraña. Puede que hasta te platique de otras mujeres, pero en el momento en que TU tienes a alguien más, o la ilusión de alguien más, mágicamente sus sentimientos por ti re-surgen como el ave fénix… ¿qué casualidad, no? solo cuando te ve perdida se acuerda cuánto le importas y cuanto te necesita…

Buehhh, si hasta ahí llegara la cosa con ese tipo de sujetos no sería tanto problema, total, si todavía lo quieres regresas con él y ya ¿cierto? ¡¡¡FALSO!!! Porque en el momento en que le dices que tú también lo quieres y lo extrañas se echa pa’tras.

Sale con cualquier cosa: no está tan seguro, no tiene tiempo, no tiene dinero, tiene miedo, bla bla bla. Claro, decide que mejor no, no sin antes haberse acostado contigo…

Regresa, marca su territorio (sí, como perro) acostándose contigo y nuevamente el acto de magia pero ya es más bien de escapismo y te aplica la Houdini.

Esta patética historia se puede repetir cuantas veces lo permitas. Su alarma está encendida siempre y su cometido es no permitir que dejes de sufrir por él, su ego no lo soportaría. ¡Agarra la onda, mi chava!

Hay quien se confunde una vez, te ve perdida, regresa y nunca más te suelta (pregúntenle a mi esposo), pero quien lo agarra de costumbre… eso sí no se vale.

No es justo que cada vez que te sientes mejor el dude que ni picha, ni cacha, ni deja batear se haga presente. Y lo que es imperdonable es que haya quien lo permita, dejan pasar oportunidades de oro, con hombres que valen la pena y las quieren bien, por estar esperando al que ni ha estado, ni está, ni estará emotionally available.

Otra modalidad de dudes que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear (y en estos tiempos el más frecuente) es el que tiene una relación contigo a través de mensajes SMS, whatsapp o blackberry.

Puede vivir aquí o en China, da igual, NUNCA se ven, toda su relación sucede vía mensajería instantáneas y vives en el engaño de las relaciones virtuales. La relación existe más en tu cabeza que en la realidad.

El sabe que lo tomas muy en serio, que no necesita hacer un mayor esfuerzo para tenerte ahí, de modo que las cosas se quedan estancadas. Un buen día le reclamas, lo quieres ver, lo quieres tocar… resulta que eres una “drama queen”, que eres muy intensa y él no está para esas cosas.

Desaparece… tu sufres, lloras, le preguntas a todas tus amigas: “¿por qué?” a tus amigos hombres les cuentas la historia (ellos te escuchan con una flojera que supera los límites de la decencia) y cuando acabas tu historia y les preguntas qué opinan te dicen: “así somos los hombres, flaquita, gordita, chaparra (fill in the blank).” tiempo después, cuando ya llevas días sin pensarle, te sientes feliz…. SI eso ¡¡¡APARECE!!!

