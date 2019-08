Florencia Deffis: Me dejó y se casó con otra

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre cuando tu pareja después e terminar la relación contigo se casa con otra.

¿Has tenido una relación con un hombre que te dejo e inmediatamente después se comprometió y/o se casó con otra mujer?

Cuando un hombre está pasando por una transición sea cual sea (cambio de trabajo, desempleo, inicio de un negocio, cambio de ciudad, muerte de un ser querido, divorcio, etc.) cualquier situación que lo haga sentir deprimido o inadecuado es el peor momento para iniciar una relación con él.

En cualquiera de esos casos, lo conoces durante su transición, lo ayudas, lo apoyas, lo acompañas, de hecho eres su porrista particular, inventas excusas para todo el mundo, justificando todos sus comportamientos inadecuados. De pronto, supera la crisis por la que está pasando y se va. Poco tiempo después tiene otra novia y se casa con ella…

Me dejó por otra.

En el momento en que ya no te necesita, se va. Tú te quedas preguntándote: “¿cómo me pudo hacer eso? ¿acaso me usó para después dejarme tirada? ¡es un malagradecido! ¡un infeliz, un desgraciado y un poco hombre!” ¿cierto? O están las que en lugar de culparlo a él se culpan a sí mismas y piensan que hay algo malo en ellas y por eso ellos se van.

Me dejó y se casó con otra… ¿Por qué pasó esto?

Me alegra que lo preguntes: Ni el es un desgraciado, ni hay nada malo contigo. Lo que sucede es que seguramente cuando lo conociste tenía muy buen “verbo”, tenía grandes planes pero en realidad su vida no estaba yendo hacia ninguna parte.

¿Estaba deprimidón?

¿Su autoestima andaba baja? ¿se sentía mal consigo mismo? Seguro todo esto o al menos una parte te suena familiar y cuando él se fue, te sentiste usada.

Lo que se sucede y la razón por la que te dejó es que se sintió AVERGONZADO de que lo viste en su peor momento, se sentía débil ante ti. De hecho debe haberse preguntado muchas veces si tú lo respetabas y lo veías como hombre.

Claro, yo se que a ti nada de eso te importaba, se que sí lo respetabas (por lo menos hasta que te dejó), se que lo ayudaste de mil amores porque tú lo amabas…

Te entiendo, he estado ahí donde tú estás ahora pero, los hombres necesitan sentirse HOMBRES, no soportan sentirse débiles y mucho menos que se les perciba así. Les encanta ser nuestro héroe y si durante toda la relación te dedicaste a ser su mamá, nana, enfermera, terapeuta y asistente él no se sintió como tu héroe, no tuvo es sensación de ser hombre y resolver TUS problemas, fue al revés, entonces cuando su vida se endereza se va en busca de alguien que desde el inicio lo pueda ver como un triunfador, como un gran tesoro porque lo verá fuerte siempre (o eso es lo que él cree).

Los hombres aman estar de cacería.

Como lo dije en el post de “¿Es bueno salir con un hombre recién divorciado?” hay relaciones que se llaman “puente” porque nos ayudan a cruzar de una situación (mala) a una buena (por lo menos eso esperamos). Claro que cuando ellos inician la relación contigo, lo hacen con la mejor intención, de hecho SIEMPRE te van a recordar con un enorme cariño por haberlos apoyado y cuidado cuando más te necesitaban, pero eso no es suficiente.

Ellos necesitan ser cazadores

Sentir que hicieron un enorme esfuerzo para conseguirte, saberse héroes… cuando eres tú la que les resolvió el problema no pueden surgir todos esos sentimientos de conquista y triunfo. Te conviertes en el PUENTE y los puentes solo son para cruzar de A a B, no son un destino, son algo que está en el camino para llegar a determinado lugar.

Por buena que sea tu intención, cuando un hombre está en un momento de transición, lo que necesita y lo que busca es un puente. No te conviertas en el puente de nadie más, déjalos cruzar solos y si cuando hayan pasado la transición te buscan, que así sea, déjalo ser tu héroe.

¿Sabes qué es lo que hace que un hombre se quede?

¿Lo que es más indispensable para él? El RESPETO, para ellos el respeto es tan importante como para nosotras es el amor. Claro que lo respetabas, pero mientras él no se sienta “respetable” porque alguien más le está ayudando a levantar los pedacitos de su vida, nada de lo que hagas lo hará quedarse contigo.