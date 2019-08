Florencia Deffis: Los celos en la pareja

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos impulsa a soltar la energía de los celos.

¿Nos hemos puesto a pesar qué son los celos?

Más allá de que sean una manifestación de inseguridad, una estupidez o un infierno para la pareja en la que existen, los celos, al igual que todos los sentimientos del ser humano, tienen un origen y una razón de ser. El problema se da cuando no los podemos controlar, nos dejamos llevar por ellos, o los sentimos sin razón.

Los celos son la forma en que nuestra mente y nuestro cuerpo nos dan una especie de alerta respecto a nuestra relación. Nos avisan que algo anda mal, ya sea porque tenemos razón de estar celosos si nuestra pareja nos está engañando con alguien más, también puede que nos estén alertando de que nuestra pareja se está entusiasmando con otra persona y también cabe la posibilidad de que estemos equivocados y no esté pasando nada de eso, pero sí sería un aviso de que nos estamos alejando (en algún sentido) de nuestra pareja y de que la comunicación está fallando.

Se vuelven una cuestión enfermiza cuando se está celoso el día entero imaginando que nuestra pareja está haciendo cosas que no pasan ni en el kama sutra. Cuando los celos son enfermizos e infundados, creo yo, que ya no es un problema de celos, sino de inseguridad (el celoso no está seguro/a de mismo/a) y de querer tener control sobre la pareja por sentir que nos pertenece.

Cuando los celos tienen fundamento

Es decir, ya nos engañó nuestra pareja con la persona de la que estamos celosos o con cualquier otra persona, ya no son celos, estamos ante una falta de confianza muy humana y razonable, misma que se puede sanar el con el tiempo si nuestra pareja logra ganarse nuevamente nuestra confianza y si el engañado/a logra perdonar y sobretodo olvidar.

Si después de un tiempo razonable no logramos hacer esto, lo sano es cambiar de aparador, darle vuelta a la página y a otra cosa mariposa, de lo contrario se convierte en infierno para ambos.

Por último, considero que cuando los celos no son por ninguna de las causas anteriores, entonces sí se llaman celos y si sabemos escuchar a nuestro cuerpo y a nuestros sentimientos pueden salvar o reavivar nuestra relación.

Las mujeres y los hombres celosos pueden estar recibiendo señales de una relación que está a punto de terminar o de entrar a un terreno peligroso. De la misma forma que pueden destruir a una pareja, la pueden acercar.

Digamos que has descuidado a tu pareja por diversas razones: te sientes muy seguro, la relación ya está más que cuajada, mucha chamba, cansancio, etcétera.

De pronto algo en su actitud no te late, quizá pasa más tiempo arreglándose, comienza a llegar más tarde del trabajo, sin motivo aparente se puso a dieta, usa más loción o perfume que de costumbre.

Puede ser que alguien más SI le esté prestando atención, que se haya entusiasmado y por eso tanto perfume y emperifollamiento.

Al tu sentir celos y controlarlos puedes platicar con tu pareja y averiguar qué puedes hacer para mejorar la relación, evitando que efectivamente haya una conducta que amerite los celos y falta de confianza.

Por otro lado, si en general no eres una persona celosa ni posesiva pero resulta que hoy estás en una relación en la que muy seguido tienes celos sin saber por qué, es muy probable que estés en una relación que no es sana, con una persona que no saca lo mejor de ti.

En este caso los celos te están diciendo que no sigas perdiendo tu tiempo, que salgas de esa relación y dejes de perder otras oportunidades por estar con alguien con quien no eres feliz.

Yo por ejemplo no soy una persona celosa, las 2 relaciones en las que lo he sido (y ni yo misma me reconocía) tenía TODA la razón, no eran celos, era intuición de que no era una relación de 2 sino de 3 y en el otro caso el número sigue siendo desconocido, pero éramos más de 3, eso es un hecho.

Los celos son un sentimiento peligroso, por eso tantos crímenes de pasión, llegan a cegar a quienes los sienten, aunque repito, en esos casos los problemas ya son otros mucho más profundos.

Si tienes una pareja celosa seguramente estás hasta el gorro de los pleitos y de tener que dar explicaciones interminables respecto a algo que no hiciste, a menos que tu pareja tenga razón y ande por ahí de cascos ligeros, chones distraídos, facilote o nalga pronta…

El caso es que si te celan continuamente ¿qué haces ahí? También hay una parte de ti enferma que necesita estar al lado de alguien que te trata como un objeto de su propiedad.

