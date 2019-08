Florencia Deffis: Las tres RELACIONES en una pareja

En una relación, siempre existen 3 relaciones, no hablo de adulterio, hablo de las tres relaciones que existen en una relación de 2 personas, algo que he estado descubriendo durante mi ausencia y mucho de ello lo he descubierto por estar casi 100% dedicada a la educación de un hijo varón. Por primera vez entiendo a la perfección muchas de las diferencias entre hombres y mujeres.

Las tres relaciones que existen dentro de cualquier relación son:

Me sorprende lo mucho que te puede enseñar una personita de 6 años (siempre y cuando pongas atención).

La que tú tienes contigo misma. La que él tiene consigo mismo. La que hay entre ustedes dos.

Me la imagino así: la parte verde es la relación contigo misma, esto es como tú ves y percibes el mundo independientemente de que estés o no en pareja; la azul es la de él consigo mismo, es donde están sus ideas experiencias y es quien él es, estando tú presente o no; la verde obscuro, esa especie de almendra que hay en medio, esa es la relación entre ambos.

Entender esto así de gráfico te puede ahorrar muchos malos entendidos y muchos malos ratos. Cuando entiendes esto te das cuenta que: ¡NO TODO TIENE QUE VER CONTIGO! Hay todo un mundo independiente de ti, pero ya regresaremos a eso.

El problema es que la mujeres pensamos:

1 hombre + 1 mujer = UNA relación y esto es una receta para el desastre porque la maravilla de las relaciones es que dos personas totalmente distintas la conforman aportando cada quien lo que tiene en su mundo. No pueden fusionarse totalmente.

Las mujeres tendemos a pensar que toooodo lo que le pasa al hombre en nuestra vida tiene que ver con nosotras y en general no es así. En la parte azul está el fútbol, el MNF, la chamba, la lana, sus cuates, el nintendo, sus pensamientos sucios con actrices y modelos a las que no conocerá jamás, su familia, etcétera.

En la parte verde está TU vida, el rollo con nosotras las mujeres es que cuando estamos enamoradas, el sujeto en cuestión está presente en todas la áreas de nuestra vida, además de que nosotras conectamos (por naturaleza) TODAS las cosas entre sí. Ellos no. Para ellos cada cosa tiene una cajón separado y si los juntan les causa demasiado conflicto, no saben cómo manejarlo.

Realmente te recomiendo que veas este video “Tale of the Two Brains” (El cuento de los dos cerebros) de Mark Grungor este enlace tiene subtítulos en español, habla de una forma muy divertida sobre la ENORME diferencia entre el cerebro masculino y el cerebro femenino.

Aprenderás que los hombres realmente pueden pensar en “nada” y de hecho les encanta hacerlo. Freud estaba equivocado, lo que a las mujeres nos da envidia de ellos es que no podemos hacer eso.

Entender que existen esas tres relaciones y que no se trata de una sola “en la que los dos se fusionan formando una sola alma” es saber que muchas veces, en su mundo, en la relación consigo mismo hay situaciones que él necesita trabajar y resolver SOLO. Ni quiere ni sabe cómo compartir eso contigo. Cuando lo veas raro o distante, si preguntas: “¿Estás enojado?&rdquo y contesta que no, déjalo así y créele cuando te dice que no. El no es como tú que dices no para que te sigan preguntando hasta sacarte la verdad.

Hay que saber distinguir cuando él tiene un asunto que resolver (independiente a ti) y cuando tiene un conflicto que sí es contigo.

Cuando el conflicto sea contigo te lo va a decir porque es hombre y los hombres son literales.

También es importante saber que hay cosas que él te puede dar a través de la relación y otras que tienes que conseguir tú misma en tu relación contigo. Existen problemas que son TUYOS y tú quieres convertir en suyos. Por ejemplo, si tu pretendes que él cambie X cosa de su personalidad porque a ti te molesta, el problema es tuyo, él está feliz como está. Gran lección aprendida de mi hijo.

Por eso el espacio dentro de las relaciones es tan importante, para que cada quien pueda cultivar la relación consigo mismo, tener vida interior y enriquecer la vida y lo que están construyendo juntos. No cultivar la relación contigo misma te va dejando vacía y sin nada que aportar.

Recibo mails de mujeres que me dicen “le di todo lo que pidió, no entiendo qué pasó”. Pensar que eso va a enriquecer tu relación con tu pareja está igual de mal que pensar que darle a un niño todo lo que pide es educarlo bien. Dar TODO a alguien lo único que hace es que dejen de valorar lo que reciben, que den por hecho que siempre estás y que siempre das. Se deja de notar lo que haces bien y se empieza sólo a notar cuando haces algo mal.

Ahí es donde tener una relación contigo misma y entender la que él tiene consigo mismo es de gran utilidad. El tiempo que dedicas a tu relación contigo de manera natural te hace no tener tanto tiempo para dedicarle a él y hace que no puedas siempre darle lo que pide. Esto a su vez lo hace valorar lo que sí das y el tiempo que si pasas con él.

