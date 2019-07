Florencia Deffis: ¿Es bueno salir con un hombre recién divorciado?

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre si ¿Es bueno salir con un hombre recién divorciado?

Se de muchos divorciados que después de meses de relación, muchas palabras y acciones que parecían sólidas promesas…NO ESTÁN LISTOS para continuar en su nueva relación…

¿Te suena familiar? ¿has estado saliendo con un divorciado con quien parecías estar construyendo algo sólido y en el momento menos pensado te dijo que “no está listo” para seguir adelante?

Si la respuesta es sí, no estás sola, tan no lo estás que por eso estoy escribiendo este post, porque varias mujeres me han hecho preguntas al respecto.

¿Te conviene salir con un hombre divorciado?

En lo personal nunca salí con un divorciado, así que no he vivido en carne propia esa experiencia, pero soy hija de papás divorciados y me tocó ver a mi mamá salir con uno que otro divorciado y ver a mi papá (divorciado) salir con varias mujeres (la mayoría también divorciadas) para quienes no estuvo “listo”.

Ahora que soy adulta veo no estaba listo porque se la pasaba requete-bien. No necesitaba estar listo para nada, ni para nadie. Tenía novias y sus relaciones siempre eran monógamas, pero se tardó casi 12 años (después de haberse separado de mi mamá) para “estar listo” y volverse a casar.

Aquí entre nos creo que su aún esposa lo debe haber amenazado con pataletas, berrinches e incluso una AK 47, un cuerno de chivo, explosivos, y demás armas (jajajaja), para que después de 7 años de noviazgo estuviera “listo”. Hoy tiene 22 años de casado en su segundo matrimonio y puedo decir que se le ve un hombre feliz.

¿Qué tiene que ver esto?

Bueno, tiene que ver con que a veces es verdad que los hombres divorciados no están listos para iniciar una nueva relación:

Pueden estar muy heridos por su ex esposa.

Pueden necesitar tiempo para disfrutar de su segunda soltería.

Pueden tener problemas económicos derivados de su divorcio.

Pueden no querer involucrar a sus hijos en algo que los pudiera lastimar.

Pueden haberse dado cuenta de que disfrutan mucho de su soledad y no quieren volver a vivir en pareja.

TE PUEDE INTERESAR: Florencia Deffis nos dice "Los hombres SIEMPRE regresan" y explica por qué

Un hombre recién separado (igual que una mujer) definitivamente no puede ni “debe” estar listo para una nueva relación. Yo te diría que si conoces a alguien que tuvo más de 5 años de matrimonio antes de separarse, le des por lo menos 2 de separado antes de pretender que inicie una nueva relación.

Si se acaba de divorciar, no te conviene salir con él.

Hay excepciones, pero son las menos, por eso se llaman así “excepciones”, no esperes ser una de ellas.

Alguien que termina una relación (sobretodo si se trata de un divorcio en el que hay hijos de por medio) necesita tiempo para vivir su duelo, para re-conocerse ahora como “soltero” porque durante mucho tiempo fue “el esposo de…” a veces la gente tiene problemas de identidad al divorciarse porque cambia por completo su rol y su papel en la sociedad. Cambian de casa, de amigos, dejan de ver a sus hijos diariamente… hay un cambio radical en muchas de las cosas que los definen como personas.

Por todo eso es necesario que tengan el tiempo suficiente para asimilar todo lo que les está pasando y todos los cambios que un divorcio implica. Se está redefiniendo como ser humano e incluso reinventando. Esto no quiere decir que no salgan con nadie, claro que lo hacen y en la mayoría de los casos lo hacen con la mejor intención.

Florencia Deffis.

Conocen a alguien, se sienten bien porque están con una mujer para quien son una novedad. Una mujer que los escucha, que los quiere impresionar, se arregla para ellos, que los ve atractivos, que los besa como si fueran adolescentes (no como la “loca y frígida” de su ex mujer).

Claro que toda esa emoción y esas nuevas experiencias los hacen sentir muy bien, se encariñan y a veces su mente los engaña y creen que es amor…

Sí, creen, te puede haber dicho “te amo” y no lo hizo por engañarte, es muy probable que eso haya sentido (en ese momento). Después de todo el sexo con una pareja nueva siempre es emocionante (sobretodo después de años en un matrimonio en el que el sexo puede haber sido muy aburrido, escaso e incluso, inexistente).

¿Realmente enamorado?

La química y la electricidad que siente cuando está contigo lo puede haber llevado a hacer o decir ciertas cosas que a ti te hicieron pensar que estaba perdidamente enamorado.

Claro que después de algunos meses, incluso si estando enamorado, puede entrar en pánico y darse cuenta de que NO está listo. No te quiere lastimar, no lo hace a propósito, es sólo que no puede seguir avanzando y lo que no avanza, retrocede.

Nada está estático, por eso siempre lo mejor es no dejar que las relaciones avancen demasiado rápido, las cosas buenas toman tiempo. Tenlo presente, un hombre que quiere ir demasiado rápido puede ser un foco rojo, no te dejes llevar.

Si eres de las que se pregunta ¿por qué me dijo todas esas cosas para después mandarme a la goma? Lo más seguro es que te las haya dicho de todo corazón, pero eso no es suficiente para que una relación funcione. Además de que el saber la razón no te hará sentir mejor y tampoco hará que él regrese.

Recuerda que los hombres SIEMPRE regresan.

Si esto ya te pasó, dale tiempo al tiempo, es muy probable que cuando esté listo te busque nuevamente, después de todo, los hombres siempre regresan… Si no te ha pasado, NO inicies una relación con alguien que no tenga por lo menos 2 años separado de su familia.

Ojo, hay separados eternos (mi papá fue uno de esos, se divorció más de 10 años después de haberse separado). Alguien que lleva más de un año separado y no se ha divorciado es un foco rojo. Si no se ha divorciado es porque NO QUIERE.

Ahora bien ¿no debo salir con un recién divorciado? Claro que puedes e incluso lo puedes pasar muy bien, pero siempre con pies de plomo y con las consciencia de que normalmente después de terminar una relación, los seres humanos tenemos “relaciones puente” las que nos ayudan a cruzar de la ruptura a una nueva relación sana.

Quiero enfatizar la palabra PUENTE, un puente nos ayuda a cruzar de A a B, cruzar nunca nos quedamos arriba de un puente. No seas la relación puente de nadie.

Puede que lo ayudes a cruzar hacia alguien nuevo y también puede que lo ayudes a cruzar de regreso hacia su ex, porque eso pasa seguido. La ex se entera de que el hombre al que tanto despreció fue visto muy felizmente acompañado de la misma lady varias veces y eso basta para que a ella le vuelva a parecer de lo más atractivo… lo busca, se ven, platican, surgen los recuerdos, los niños y ¡BINGO! Fuiste el puente-retorno. Ten cuidado.

En algunos otros casos “no estoy listo para una relación” quiere decir: “no estoy listo para una relación contigo” y como puse en mi página de Facebook: “A veces no importa qué tan buena mujer seas, jamás serás lo suficientemente buena para un hombre que no está listo”.

¿Podrían convivir la ex y la novia?

Si es así, arriba y adelante. Que un hombre no te quiera o no pueda darte lo que quieres no te define como persona, ni es un reflejo de quien tu eres. En la mayoría de los casos NO es personal. Ten presente que la mayoría de las relaciones TERMINAN por diferentes causas.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.

Puedes haber cometido muchos errores y que esa haya sido la causa de la ruptura: lo puedes haber presionado, puedes haberle preguntado hacia dónde van las cosas, etcetera. Así que si te preguntas: ¿Es bueno salir con un hombre recién divorciado? ten en cuenta todo lo que ya leíste y lo siguiente:

Es cierto que el que no arriesga no gana y que en el amor INVARIABLEMENTE vamos a salir lastimadas de una u otra manera, por eso hay que tener criterio, no hay que dejarse llevar por los impulsos, ni la química, hay que escuchar a nuestra intuición y sobretodo no podemos dejar de vivir.