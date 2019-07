Florencia Deffis: Ellas el DRAMA y ellos el DEPORTE

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, en su colaboración del día de hoy en la que nos habla sobre cuando a nosotras nos entra el drama de que queremos toda la atención viendo programas que son todo un show y ellos lo que quieren es el futbol.

Obviamente leo varios libros sobre la pareja, la seducción, sexo, conducta masculina y femenina. Algunos han sido best Sellers y están muy de moda. También obtengo mucha información de cosas que veo en películas, reuniones, mi trabajo, mis amigas y mi vida personal; de igual manera, leo blogs similares a los míos, debo decir que en español no hay muchos o ninguno. Sin embargo en inglés hay muchos, en particular, siempre mencionó a David D’Angelo, que fue quien inició los blogs con “dating advice” para HOMBRES.

Muy visionario, lo hizo porque para los dudes había muy poca información sobre como conquistar a las mujeres competitivas del mundo moderno. Porque seamos francas ladies, para nosotras siempre ha estado el Cosmopolitan (que francamente no leo, pero lleva muchos años, de modo que de algo debe de servir), están todos los libros sobre la pareja desde John Gray hasta Sherry Argov y bueeeeeh, está Sex & the City que es algo así como la Tele-Universidad del ligue para las mujeres. Pero… ¿qué hay para ellos? Porque nosotras no somos fáciles de descifrar (ni entre nosotras mismas).

Mujeres en el drama.

Así pues el Sr. David D’angelo escribió el primer ebook o libro electrónico (Double Your Dating) en el que le da a los HOMBRES las bases para hacer suya a la mujer que quieran en cuestión de días. Este libro está escrito muy al estilo de “How to be the Jerk Women Love” (Como ser el Patán que Aman las Mujeres) de F.J. Shark.

Estos libros fueron escritos por hombres que se hicieron millonarios, Eban Pagen (verdadero nombre de David D’Angelo) vendió millones dólares en 24 horas después de poner su libro a la venta en Internet, (otro ejemplo sería F.J. Shark ).

Este es un indicador de que existe un ENORME mercado para estos temas, si la demanda es así de grande para libros que le enseñan a los hombres a conseguir, un teléfono, un date e incluso sexo, quiere decir que al igual que las mujeres, ellos tienen inseguridades y se sienten a veces indefensos en el mundo de los solteros. La conquista se complica con mujeres que ya lo han visto todo y que de alguna manera, empiezan a comportarse como hombres.

Por ejemplo, uno de los temas que trata el Sr. D’angelo en su libro es el siguiente: “…para las mujeres, ligar es un juego, lo hablan entre ellas, e incluso ya tienen líneas que repiten cuando les pides su teléfono” ¿no le has dicho cosas similares tú a tus amigas: que para ELLOS es un juego y que solo piden teléfonos para levantar su ego y ver cuántos consiguen en una noche de parranda, aunque saben que NUNCA te van a llamar?

Otra cosa que me sorprende leer como un problema de los hombres es esto:

“Con frecuencia los hombres hacen todo lo que la mujer quiere porque tienen miedo de que ésta se enoje y los deje. Lo cierto es que con este comportamiento hay MUCHAS más probabilidades de que una mujer los deje…”

“…Esto es malo para ti, malo para ella y malo para la relación entre ustedes. Aprende a nunca permitir que una mujer se comporte caprichosa.”

Mmmm, que interesante porque es exactamente igual a lo que hacen algunas mujeres. Se convierten en el tapete de su novio, pareja, free e incluso marido, con tal de que no se vaya y lo que logran es el efecto contrario… ellos se van porque a NADIE le gusta estar cerca de gente que permite que le caminen por encima.

Hombres prefieren deportes.

Ni a hombres ni a mujeres nos parece atractivo ni sexy saber que hagamos lo que hagamos, no habrá consecuencias. El respeto que cada quien exige para sí mismo es básico para que una tercera persona quiera estar cerca de él o ella.

¿Ves como tenemos casi los mismos miedos?

Entonces… ¿qué es lo que nos hace TAN diferentes a hombres y mujeres?

Entre muchísimas otras cosas, el hecho de que tenemos necesidades distintas: ¿te has fijado que a las mujeres (en general) nos gusta el drama, las novelas románticas, las telenovelas, y el Cosmopolitan, incluso (muy secretamente) ver programas como Cosas de la Vida, Srita Laura y demás talk shows vergonzosos?

TE PUEDE INTERESAR: Florencia Deffis nos habla de las "relaciones tóxicas"

Cosas que disfrutamos las mujeres

El drama que encontramos en cosas así cumple varios objetivos a la vez: acapara nuestra atención, crea todo tipo de emociones (las emociones producen químicos muy adictivos), con frecuencia es algo divertido, interesante, evita el aburrimiento sobre TODO le da significado a las cosas y a las mujeres nos en-can-ta que todo tenga un significado . La mayoría de los hombres no comprende ni las novelas, ni el drama, porque cubre necesidades que LA MAYORÍA DE LOS HOMBRES NO TIENE!!!

Barcelona vs. Madrid

Ellos tienen otras necesidades, les fascinan los deportes, aún si no los practican, ¿qué tal se apasionan con el fut? (hay mujeres que les pasa lo mismo, yo no soy una de ellas) a mi me vuela los sesos ver como gritan con los goles, como se enojan si pierde su equipo. Onda que les puede arruinar el día e incluso la semana. Ven el partido en vivo y luego la repetición, si el esférico (forma payasa de llamarle al balón) entró por la derecha o la izquierda, si el guardameta (forma rara de referirse al portero) saltó bien o mal…

¿qué onda con tomar el fut taaaan personal? ¿qué onda con la forma de narrar los partidos? La pregunta es retórica, no me contesten… Quizá algún día me encuentre con Toño de Valdéz y le pregunte.

Sucede que los deportes cubren las necesidades que los hombres SI tienen: competencia, adrenalina, poder, dominio… todo lo que causa la producción de testosterona. Curiosamente, necesidades que la mayoría de las mujeres NO tenemos.

Hombres necesitan la adrenalina.

Luego entonces, aunque seamos tan diferentes, nuestros miedos sí son los mismos; todo se reduce al miedo al rechazo evitar este a toda costa.

Las mujeres buscamos el drama y ellos los deportes por la misma razón: lo que nos hacen sentir. TODO lo que anhelamos en esta vida: la pareja, el dinero, la fama, la familia, la belleza, lo buscamos por lo que suponemos que nos hará sentir. Nos hará sentir: amados, aceptados, respetados, seguros, sanos, etc. Las personas y las cosas son los medios, los sentimientos son el objetivo.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.

Sexo y amor: Las mujeres por lo general buscamos hombres que nos den lealtad, romance, compromiso y finalmente amor. En el camino que recorremos para obtenerlo, en algún momento damos sexo (las que son muy diferentes y saben tener sexo sin amor, mil felicidades! Obvio no me refiero a ustedes). Los hombres, lo que en general están buscando es sexo y en el camino para conseguirlo, ocasionalmente, acaban dando romance, compromiso, lealtad e incluso amor.

Al final hombres y mujeres nos interesamos mucho más en lo que sentimos cuando estamos con determinada persona, que en su físico, su dinero, su poder o cualquier otra cosa.