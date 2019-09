Florencia Deffis: El AMOR es para valientes

“Es que ya no quiero que me lastimen…”, “Soy muy desconfiada porque me ha ido tan mal…”, “Ay la verdad alguien que te quiere no te lastima y hace todo para que estés feliz”, “Todos los hombres son infieles, por eso no confío en ellos”.

¿Alguna vez has dicho alguna de esas frases, o una similar?

Bueno, pues todas esas frases son ab-sur-das, si ya no quieres que te lastimen vete a vivir a un planeta donde no haya humanos y aún así, seguro alguna forma de vida alienígena te lastimará porque es muy probable que seas alguien que se toma las cosas de forma muy personal.

Si eres desconfiada porque te ha ido mal, quiere decir que estás haciendo pagar a justos por pecadores. O sea, si tu ex novio o ex novios, maridos, parejas o medias naranjas te han lastimado, tu pareja actual no tiene por qué pagar los platos rotos y de hecho es injusto que se los hagas pagar. ¿Qué tiene que ver quien está contigo ahora con lo que te hicieron en el pasado? ¿por qué desconfías de él por lo que hizo alguien más? Hay que aprender a separar una relación de la otra.

No puedes arrastrar “la deuda” de cada una de las relaciones anteriores a la siguiente porque entonces llegas en números rojos y se vuelve impagable. Si un ex te quedó a deber: en tiempo, cariño, lealtad e incluso dinero, el actual y los que siguen no pueden ir acumulando esa deuda a la suya. Lo que me lleva al siguiente punto.

Muy seguido veo en Facebook que la gente escribe cosas como:

“Alguien que te ama jamás te lastimaría”

¡¡¡JA!!! Alguien que te ama y a quien tu amas SEGURO te va a lastimar y no una vez, muchas. No será la persona quien te lastime sino sus acciones y lo que tú haces con ellas. Mi marido me ama, yo lo amo a él y en los 13 años que llevamos juntos nos hemos lastimado el uno al otro un sin fin de veces porque la vida es así. Convives, lo pasas bien, lo pasas mal, peleas, dices cosas por estar enojada, pides perdón, perdonas, etc. La vida en pareja es así.

No puedes compartir tu vida con alguien y esperar que nunca te lastime o nunca lastimarlo.

Por eso el amor no es para gallinas, es para valientes que están dispuestos a jugársela. Cada vez que abres tu corazón y muestras cierta vulnerabilidad ante alguien, demuestras valor. La valentía de saber que existe el riesgo de que te lastimen y aún así abrirte a la posibilidad de que la relación funcione.

Hay mucho que ganar

¿Y si te lastiman? Pues te harás más fuerte, más sabia, madura y será una experiencia que te ayudará a manejar mejor tus emociones en tu siguiente relación porque no podemos darle a alguien todo nuestro poder. Darle a alguien el poder de manejar tu felicidad es un gran error y sobretodo es un poder que NADIE quiere. Es una muy buena razón para salir corriendo.

De hecho, un hombre que sabe que ya le diste ese poder, de alguna manera siente que le estás faltando al respeto. Siente que le faltas al respeto porque entonces ya no le das la opción de estar contigo porque él lo decide, ya está contigo porque siente que es lo que quieres, lo correcto y lo que va a evitar que te enojes o hagas un drama.

“Todos los hombres son infieles”

Si eso es de verdad lo que crees en tu corazón tienes tres opciones:

Lo aceptas como una verdad absoluta y mejor ya no espías al tuyo, no cuestionas, no persigues, simplemente asume que ellos así son y tú quieres tener a uno, aun cuando todos son infieles, por lo tanto… ¡te aguantas! No vuelvas a tener una relación con esos seres tan mentirosos, infieles, poco confiables y malos llamados hombres. Dejas de repetir clichés y empiezas a usar tu criterio, tu lógica y a confiar en el hombre con el que decides estar.

Así que ¿te pueden lastimar? Si ¿te van a lastimar? ¡SÍ, seguro! ¿vale la pena? Si 100%.

Por eso el amor es para valientes

Por favor excluimos relaciones de abuso, ya sea verbal o físico, casos de adicciones y cosas que EVIDENTEMENTE no valen la pena y no lo valen porque ahí lo que peligra no es solo tu corazón, sino tu integridad física. En esos casos hay que perdonarte TÚ y salir corriendo. Tú no le vas a quitar lo abusivo ni lo adicto, lo que necesita él (y probablemente tú también) es ayuda de profesionales.

En todos los demás casos, se valiente, responsabilízate de tus necesidades y tu pasado, no se las avientes encima al galán en turno porque ni aunque quiera las va a poder llenar. Pero sobretodo, deja de decir que haces todo lo que haces porque no quieres que te lastimen.

Si cada vez quieres más tiempo (porque no quieres que te lastimen), más llamadas, más mensajes y nada que él haga es suficiente, quiere decir que pretendes que él sea tu vida vs. Ser parte de tu vida, en lo cual hay una enorme diferencia.

