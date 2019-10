Florencia Deffis: Cuando idealizas a alguien

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, hoy nos habla sobre cuando alguien se ha vuelto demasiado importante en tu vida, y nos recomienda que no le demos ese poder a NADIE.

Podemos idealizar en muchos escenarios y en muchas circunstancias, pero como este blog es sobre parejas y dating, estoy hablando de idealizar a la pareja, o peor aún a quien todavía no lo es y algunas ladies que llegan a idealizar a dudes que ni conocen…

Idealizar

Idealizar a alguien es muy fácil cuando se está vulnerable, eufórico, cuando estamos muy solas, o pasando por una situación complicada.

Si en ese momento se nos cruza Prince Charming (que por lo general no lo es, pero bajo el efecto de la idealización tú crees que si) no tardamos mucho en convertirlo en todo lo que hemos soñado.

Es guapísimo, cultísimo, inteligentísimo y la que no falla “entre lo pésimos que han sido estos -meses, semanas, días, etc.- el es lo único bueno que tengo”.

¡¡¡Dios!!! Cuando escucho eso me dan ganas de gritar y darles una sacudida (a quien sea que lo esté diciendo). Ojo, alguna vez yo misma he sido la que hace tan patético comentario, por eso puedo escribirlo con tanta naturalidad…

A lo que voy con esto es a que cuando efectivamente nos sentimos derrotadas por el motivo que sea (hay situaciones muy fuertes y otras no tanto) tendemos a querernos pescar del primer “caballero en armadura” que nos pasa por un lado, ni cuenta nos damos si la armadura está oxidada, es marca pirata o qué cosa.

Nos colgamos de él como salvavidas y la verdad es que el pobre hombre no tiene ni idea de TODO lo que se espera de él. Vaya no sabe ni todas las historias que ya tejimos alrededor de su persona (a quien desde luego creemos conocer perfecto, cuando en realidad no sabemos NADA.

Eso de ser idealizado no está nada padre, debe parecerse mucho a ser hijo único (hello!!! Aquí hija única) todas las expectativas están puestas en ti.

Tus papás quieren que seas buena en la escuela, pero en los deportes, pero en la música, pero en lo social y cuanta cosa más sea posible.

Lo quieren porque te quieren más que a nada en este mundo, pero tanto amor y tanta atención enfocados CONSTANTEMENTE en un solo ser humano puede ser contraproducente.

Cuando idealizas a un novio, galán, amigo u lo que sea, lo estás convirtiendo en muchas cosas positivas y maravillosas que yo te ASEGURO que NO es.

Bájale dos rayitas a lo considerado que crees que es, a lo inteligente que crees que es, a lo educado que crees que es, la lo valiente y a todo lo demás, después le bajas otras dos y posiblemente ahí ya te estés acercando a la realidad. Yo no digo que “Mister Guonderful” sea una mala persona, para nada –yo ni lo conozco- solo digo que no es todo lo que tu te pláticas a ti misma que es, porque es ¡IRREAL! Ni él ni nadie es todo eso que estás pensando.

Cuando una sola persona puede afectar tu día, tu estado de ánimo y tu humor radicalmente en cuestión de minutos (estás bien con él y el mundo es maravilloso, no llama y te sientes en medio de la Apocalipsis)…

Houston tenemos problemas, estás dando demasiado poder a una persona que probablemente ni sepa que lo tiene y por otro lado, es alguien que hace un año, unos meses o unas semanas no conocías – y también tenías vida, SIN ÉL ¿te acuerdas? – El problema de convertir a alguien en tu TODO es que ese todo muy pronto se convierte en NADA… tú lo convertiste en todo y tú misma lo conviertes en nada -como alguna vez dijo este chico Mijares, “todo lentamente, todo acaba, todo se convierte en nada…” en fin…creo que eso no tenía nada que ver, pero me gusta la canción.

Cuando idealizas a alguien no tienes perspectiva y TODO se magnifica. Magníficas todo lo bueno (o normal) y de la misma manera magníficas lo malo (o no tan bueno). Te llama a la hora que quedó, saltas en un pié y piensas: “es el maaaaaaas cumplido, el maaaaaaas atento, el maaaaaas lindo, el maaaaaas romántico y seguro, segurísimo, muere por mi”

Si mañana no llama a la hora que dijo: (con llanto) “es el maaaaaas patán, el maaaaaas desgraciado, y todo el tiempo me ha estado viendo la cara…” yo sé que tú querida lectora, jamás has estado en ninguna de estas situaciones tan absurdas, pero te lo digo para que lo comentes con la prima de tu amiga, esa que sí se mete en situaciones sumamente ridículas.

¿Te fijas que fácil lo conviertes en TODO para luego convertirlo en NADA? (ese Mijares canta cosas profundas).

No le des tanto poder a nadie. Las cosas tan pasionales nunca acaban bien. Acabas asustandolos, quedas como la psycho que se pone feliz cuando recibe migajas y se quiere cortar las venas cuando se las quitan.

La mente tiende a crear “anclas” con ciertas personas y a determinadas situaciones y esto sucede en momentos de mucha euforia, alegría o tristeza (porque tu cerebro está secretando dopamina, adrenalina y toda clase de químicos que literalmente te dopan).

Por eso a veces pasado el tiempo no nos explicamos por qué fulano nos importaba tanto. O porque puedes pasar 15 o 20 años sin ver a “X” persona (tu ex) y cuando lo vuelves a ver sientes que el tiempo no ha pasado y en segundos te enamoras igual que en preparatoria… hay anclas, la mente es poderosa y si no lo conoces, ENGAÑOSA!

Claro que hay que vivir intensamente y con pasión pero en tus cosas, en tu vida y con quien sí está contigo (no en tu mente) en la vida real. Hay que estar pendiente de la idealización y otros pecados.

En este mundo, hay que ser más cabrona que bonita…

