Florencia Deffis: Cómo dejar de ser su AMIGA para ser su NOVIA

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, hoy nos habla sobre: Cómo dejar de ser su amiga y ser su novia.

Si quieres saber cómo dejar de ser su amiga para ser su novia… sigue leyendo

Bueeehhhh, pues a petición de varias y de que este es tema recurrente aquí les va:

¿Se puede cruzar la barrera de la “amiga cariñosa”, “free love” o “amigovia” para ser su novia y tener una relación formal?

La respuesta es sí se puede, pero no en todos los casos, de hecho es un tema complicado porque los hombres se manejan por objetivos y por logros, para eso están cableados y si hasta ahora ya te identifican como algo que “ya es suyo” será muy difícil que estén dispuestos a dar más de lo que te están dando.

Es mucho más fácil pasar de amiga a novia que de “amiga cariñosa” a novia. Mucho depende de cómo hayas manejado las cosas hasta ahora y del tipo de persona que sea el hombre que te interesa, también tendrá mucho que ver lo que tu hayas aportado a su vida hasta ahora.

Más allá de hablarte de que si “ya aflojaste” o “le entregaste el tesorito” te voy a pedir que tengas presente dos cosas:

Lo más importante que hay para los hombres es el respeto, para ellos sentirse respetados es tan importante como para nosotras es sentirnos amadas. Respetarlo quiere decir que NO lo quieres cambiar y que entiendes la clase de persona que es.

Les gusta sentir que la mujer con la que están es una especie de “premio” sin que la feministas se me ofendan, esto es real, y ser un premio no quiere decir que eres un trofeo que deja en una repisa. Quiere decir que te ganó compitiendo, compitiendo contra otros hombres que quisieran tenerte. Sabe que estás con él porque quieres (porque aún teniendo opciones, lo elegiste a él), no porque es lo único que hay, ni porque lo NECESITAS.

Dicho lo anterior, lo más importante en este proceso es cómo te veas y te valores TU a ti misma, de esto va a depender todo.

Ten presente que el tema de los sentimientos y el crear lazos, es totalmente distinto para un hombre y para una mujer. Para los hombres “compartir” es diferente que para las mujeres, ellos no crean lazos hablando durante horas sobre sus sentimientos como lo hacemos las mujeres. Nosotras nos acercamos a nuestras amigas en una tarde de café y plática interminable sobre lo que pensamos y sentimos.

Ellos crean lazos haciendo cosas juntos. Juegan futbol, ven un partido de cualquier deporte, juegan videojuegos, o practican cualquier deporte. ¡Te das cuenta que ninguna de estas actividades incluye hablar? de hecho todas lo dificultan. Sin embargo, esta es la forma en la que ellos comparten.

Sería un error pretender que lo haga en misma forma que tú. De modo que si un día salen a subir una pirámide, o a jugar tenis o a correr y no platican nada, es muy probable que al terminar el día él se sienta mucho más cerca de ti que antes y que haya pasado un día divertidísimo.

¿Quieres cambiar el status de la relación?

Claro, esto si no te estuviste quejando. Tampoco te sientas incómoda si un día están juntos, pero en silencio y cada quien haciendo sus cosas, poder compartir el silencio sin sentir que tienes que hablar o sin sentirte incómoda, es parte fundamental de la comunicación. El saber cuándo callar y darle espacio para estar contigo sin decir nada es algo que ellos agradecen mucho. No con palabras, con acciones.

Con esto en mente, aquí algunas cosas que puedes hacer para dejar de ser su free y empezar a ser su novia…

1. Deja de estar siempre disponible para lo que él quiera y a la hora que él quiera.

2. Llénate de actividades y rodéate de personas que te hagan sentir bien y le aporten algo positivo a tu vida para que dejes de pensar en él todo el día.

3. Nunca le vuelvas a preguntar qué siente por ti, ni cómo ve él la relación.

4. No lo busques tu ni lo llames, dale el regalo de extrañarte…

5. Sorpréndelo con cosas divertidas, la próxima vez que se vean llévalo a un lugar inesperado o divertido en el que puedan compartir una actividad que no tenga connotación sexual. Permite que sepa lo divertida que puedes ser sin necesidad de estar en una cama.

6. No le reclames nada, no te quejes de nada cuando estén juntos. El no es tu pareja todavía, no compartas nada que sea muy personal.

7. Mantén la conversación casual y divertida.

8. Corta tú las llamadas telefónicas y citas antes que el.

9. Después de un día muy divertido, en el que se hayan acercado y conectado, desaparece 2 días o más (no le llames ni tomes sus llamadas). Luego regresas como si nada. Ya le diste un regalo importante… extrañarte.

10. Nunca le respondas una pregunta personal a menos que la respuesta sea NO. Contesta con una broma, sin importar cuánto te insista.

11. Evita darle celos si no estás preparada para que responda de la misma manera.

12. Nunca, pero nunca llores frente a él porque sientes que no te quiere ni te muestres emocional respecto de tu relación con él. Estas cosas se hablan con la cabeza fría o no se hablan. Entre menos importancia le des tú, más importancia le va a dar él.

Si después de este cambio en ti él no reacciona y no sale de él llevar las cosas al siguiente nivel, a otra cosa mariposa. Sin drama ni reclamos, quiere decir que él no está en el mismo canal que tú y que no es capaz de darte lo que quieres. No te sigas conformando con menos.

Si alguna vez estudiaste principios básicos de economía, conoces la ley de la oferta y la demanda. Sabes que la mejor forma de lograr que la gente quiera un producto y esté dispuesta a pagar cualquier precio por dicho producto, es crear escasez.

Un producto con exceso de oferta tiene que tener un precio muy bajo porque lo encuentras en todos lados. Un producto difícil de encontrar es muy caro. Luego entonces, si siempre estás disponible y dispuesta a verlo, y tomar sus llamadas y contestar sus correos, cada vez te va a dar menos; menos tiempo, menos atención y sobre todo menos valor.

Por otro lado, si le empiezas a poner difícil el localizarte y el verte, estará dispuesto a pagar un precio más alto y a darte más. No tengas miedo de que se enoje de que le digas que no. Si se enoja, es buena señal, ya se le pasará y cuando regrese a buscarte estará dispuesto a dar más de lo que ha dado hasta ahora. No cedas ni lo llames tú solo porque se enojó. Acuérdate que nadie te va a dar mayor valor del que tu misma te des.

Sin importar los errores que hasta ahora hayas cometido, cambia ahora y siempre hay oportunidad.

Te aseguro sin temor a equivocarme que aún si no logras tu objetivo y se dejan de ver, te recordará con mucho más respeto que si te quedas ahí indefinidamente. Incluso, puede que si la razón por la que no formaliza su relación contigo es que no está listo, quizá te busque cuando lo esté.

