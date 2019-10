Florencia Deffis: COUGARS, Relaciones con diferencia de edad

Muy orgullosos queremos compartirles a la famosa escritora y youtuber Florencia Deffis, hoy nos habla sobre COUGARS, Relaciones con diferencia de edad.

Es algo presuntuoso pensar que las cougars de hoy son vistas igual que las de hace algunos (no muchos) años. Esas a las que se les veía como “rucas” desesperadas en bares, buscando la atención de cualquier hombre.

La perspectiva era que por su edad ya nadie las invitaba a ninguna parte por lo que se convertían en un acostón fácil para los “jovencitos”. Esta percepción fue creada tanto por la sociedad como por los medios… Se nos ha hecho creer que una cougar es una sugar mama.

Hoy las cosas han cambiado y la etiqueta de “cougar” es halagadora y se trata de la presencia de la mujer, de la re-definición de la feminidad por las propias mujeres.

Las mujeres estuvieron sentadas en sus laureles por muchos años comportándose como la sociedad esperaba que se hiciera, incluso hasta “sintiendo” lo que se esperaba que sintieran ya que se acostumbraron a no pensar mucho por sí mismas.

Por todos estas actitudes, HOY cada decisión que tomamos las mujeres, incluyendo el sujeto con el cual salimos o andamos es una forma de medir nuestro poder.

Se convierte en un debate sobre lo que es aceptable y lo que no, lo que es sexy y lo que no, lo que es “cool” y lo que no lo es.

Siempre hemos considerado normal que un hombre ade con una mujer 20 años menor que él, ahora que también hay señoras que andan con jovencitos 10, 15 o 20 años menores que ellas (en pleno año 2012) hay quienes se siguen escandalizando e incluso indignando: “es un mantenido, nomás quiere ver qué le saca”

¡¡¡HELLO!!! ¿y? las chavitas que andan con viejitos…. ¿por qué lo harán? ¿Porque les parece ultra sexy y cachonda su panza? ¿su piel maltratada? Ahhh ya sé, debe ser por la calvicie.

¡Por-fa-vor!

Así como hay mujeres jóvenes que encuentran “interesantes a los señores mayores, hay jovencitos que encuentran muy sexy la seguridad y la experiencia de una mujer mayor. Sin que esto implique que se le de algo a cambio.

Cougars o Sugar Mamas

Lo cierto del caso es que no todas las cougars son sugar mamas, de hecho yo las considero cosas distintas, las sugar mamas sí dan dinero o cosas a cambio de juventud (y sexo, of course)mientras que las cougars no necesitan dar nada a cambio de sexo, los chavos lo hacen con todo el gusto del mundo, inclusive se sienten honrados de ser los elegidos.

La cougar actual

Es una mujer fuerte y segura de sí misma; le gusta retar, le gusta jugar, es una seductora natural y desde luego, no se siente restringida por las reglas de la sociedad.

Las cougars son mujeres independientes que no necesitan de un hombre de su edad y mucho menos de uno mayor que le de estabilidad económica ni de ningún tipo.

Estas mujeres cuidan su físico, hacen ejercicio, comen sano y en muchos casos se ven mucho más jóvenes de lo que en realidad son. O sea no tienen necesidad de ser Sugar mamas.

Ellas toman los eventos de sus vidas (tales como el divorcio) como oportunidades para transformar sus vidas y reconstruirlas en sus términos. Una cougar sabe quién es y se lanza por lo que sabe que es o puede ser suyo.

La cougar de hoy no hace cosas que no quiere hacer solo por complacer o los demás o porque es lo que se espera de ella. Son mujeres que celebran la vida por grandes y por pequeñas razones.

Mucho se habla de ellas y lo simpático es que muy poco se sabe, estamos tan acostumbrados a juzgar como malo todo lo que es nuevo o desconocido, que no nos tomamos el tiempo de conocer mejor a la gente.

Pa’ variar, quienes más juzgan a una cougar, son otras mujeres, mujeres que en el fondo, envidian su libertad, espontaneidad, valor y sobre todo, lo mucho que se divierten. Tanto quienes se quedan en un matrimonio aburrido por conveniencia o necesidad, como quienes están solas y no se atreven a experimentar esa libertad.

Las hormonas

Por otro lado, está el tema de las hormonas, la mujer con la edad deja de secretar estrógeno (la hormona que la hace receptiva y complaciente con el hombre) y comienza a secretar testosterona (hormona que la hace buscar el sexo por el placer propio, sin importar mucho el placer de su pareja).

Las hormonas de una mujer de 40 son más compatibles con las del hombre que está en sus 20’s, que con los hombres de su edad.

A los 40 lo hijos ya no son bebés, ya recuperaron (la mayoría) su figura, las que no, se operaron y las que no…. dejen de leer.

Ya hay más tiempo para el ejercicio, la dieta y sobretodo, ya saben quienes son, lo que dice la gente importa cada vez menos. Aquí es cuando cada quien decide si es cougar o sugar mama.

El otro día alguien decía que era el colmo que J Lo comprara amor y yo pensaba “comprar” cualquier sujeto de cualquier edad estaría encantado de echarse unos rounds con la señora, sin necesidad de que se le diera NADA a cambio, el individuo estaría totalmente “rayado”.

Yo celebro que existan, así sean cougars o sugar mamas, celebró que las mujeres en los 40’s o 50’s no estén condenadas a ser lo que el mundo espera de ellas, sino lo que ellas deciden ser. Pero me parece injusto que a todas las cougars se les tache de sugar mamas.

