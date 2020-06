Flor de jamaica: rejuvenece tu piel y otros beneficios ¡no debe faltar en casa!. Foto: Pinterest

Existen muchos beneficios de la flor de jamaica que tal vez no conozcas, entre ellos está el ayudarte a rejuvenecer la piel, adicional a que es una bebida riquísima que puedes disfrutar en agua o té, te decimos qué tanto provecho puedes sacarle a este fruto natural.

Al igual que otras hierbas, el hibiscus o la flor de jamaica posee una variedad de propiedades curativas para piel, ya sea cuando se aplica tópicamente, se consume como agua o un refrescante té. Esta planta de origen africano, que se cultiva en grandes cantidades también en México, se ha convertido en base de nuestra alimentación, y ahora en un remedio casero esencial para cuidar la piel de los procesos prematuros del envejecimiento..

Beneficios de la flor de jamaica. Foto: as.com

Información de la Flor de jamaica

Pertenece a la familia Malvaceae, y es una planta arbustiva (Hibiscus sabdariffa L.) originaria de África tropical (desde Egipto y Sudán hasta Senegal), aunque sus propiedades medicinales han hecho que se cultive en otros lugares del mundo como el sur de China y, en séptimo lugar, en México. En este país, las variedades más cultivadas de la flor de jamaica son la criolla, la china, jersey y sudán.

Beneficios de la jamaica en la piel

Aclara la piel

Es una fuente natural de AHA (Alfa Hidroxiácidos), la cual ayuda a reducir la hiperpigmentación, a aumentar la claridad de la piel y a darle un aspecto más lozano. Cuando se aplica tópicamente, los AHA eliminan las células muertas de la piel y, por ende, estimulan la renovación de las células.

Propiedades diuréticas

Karla Vidal, especialista en Nutrición Natural y Orgánica de la Universidad Iberoamericana informa que la flor de jamaica tiene propiedades diuréticas, antioxidantes y vitaminas A, C B1 y E. Eliminar los líquidos acumulados en el cuerpo permite que la celulitis vaya disminuyendo y la piel se fortalece y protege ante amenazas de infección y envejecimiento prematuro.

Cicatrización

Acelera a la cicatrización de heridas, ya que aumenta la producción de fibronectina en la piel, una proteína que ayuda a fomentar la hidratación, la elasticidad y la regeneración en la dermis. Puedes aprovechar este beneficio mientras más bebas o consuman la flor de jamaica en líquidos.

Colágeno

Al contener vitamina C ayuda en la producción de colágeno, ya que interactúa con los aminoácidos dentro de las células. Lo que hace la vitamina C es añadir hidrógeno y oxígeno a estos aminoácidos. La vitamina C promueve la síntesis de colágeno, protegiendo la piel, los huesos, el pelo y las articulaciones.

Beneficios de la flor de jamaica. Foto: Twitter

Otros beneficios de la flor de jamaica

La flor de jamaica también es rica en hierro y calcio, dos minerales esenciales para la salud, especialmente durante la infancia, adolescencia y la edad reproductiva. Por su naturaleza, es fuente de fibra, lo que genera una mejora en una salud digestiva y cardiovascular, al promover los bajos índices de colesterol y azúcar en la sangre.

En el caso de la diabetes, la flor de jamaica presente efectos hipoglucémicos, es decir, disminuye la glucosa en la sangre. También es antipirética, disminuye la fiebre; es diurética, reduciendo la presión arterial, y por ser ácida, se recomienda su uso regular en casos de gastritis o colitis.

Puedes cocinar la flor de jamaica asada con cebolla y un chorrito de vinagre. También la puedes utilizar para tacos, ensaladas o toppings de tostadas. El agua de jamaica es también una buena opción para beber con las comidas, diariamente, y así eliminar el agua de fruta, refrescos u otros líquidos que pueden contener grandes cantidades de azúcar.