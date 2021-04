Flequillos en tendencia para el cabello, según el tipo de cara

La tendencias de cabello en esta temporada se han renovado y han sufrido algunos cambios, resaltando en su mayoría el fleco, si estás en busca de un look de acuerdo a tu tipo de rostro, La Verdad Noticias te trae los mejores estilos de flequillo que están de moda.

Esta primavera vuelven con fuerza los cortes de pelo bob, las melenas a la altura de la clavícula, las capas fáciles de peinar y de mantener porque son muy versátiles y cómodas; pero aunque la renovación está por todos lados, estos cortes agregan el fleco como un aliado de estilo que estará ahí cuando quieras apostar por un look actual y novedoso.

Tipos de flequillo para el tipo de cara

Tipos de flequillo en tendencia. Foto: RTVE

La estilista Natalia Rusanova, declaró que los flecos son muy versátiles, lo mismo se pueden llevar con un corte shag que ayuda a marcar las facciones o con un bob que afinará tu rostro sin dejar de lado un estilo completamente actual.

Shag con flequillo largo

Con este corte lograrás verte más estilizada, debido a esa capa que roza el pómulo. Es por eso que resulta ideal para las chicas con facciones poco marcadas y rostros redondeados. A media melena se trata de un corte sencillo, pero muy efectivo a la hora de renovar nuestra imagen.

La melena recta cae sobre la clavícula, mientras que el fleco se queda a mitad de la frente. Este corte no es para rostros alargados, pero los redondos lo amarán, pues, al dejar una parte de la frente al descubierto, crea la ilusión de unas facciones más verticales.

Garçon con fleco lateral

Si has dado el paso de llevar el pelo corto, no dudes en atreverte también con un fleco lateral que dinamice tu peinado. No ha de ser muy corto y puede mezclarse con el resto, pero dibujara una forma ondulante sobre el rostro, que suavizará tus facciones.

El bob con flequillo recto

Este corte de inspiración de los años veinte es hipersofisticado. Además de suavizar las líneas de los rostro demasiado alargados, es súper fácil de peinar, ya que no hay capas ni partes desfiladas. Tanto el flequillo como la melena llevan las puntas rectas, así que no tardarás nada en estar lista.

