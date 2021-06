Feliz día del padre ¿Cómo felicitarlo el día de hoy?

Desear un feliz dia del padre puede hacerse de diferentes maneras, pero lo más importante es que salga del corazón, un padre es el hombre más importante de la vida de los hijos y se debe celebrar.

En el marco de la celebración del Día del Padre, hoy domingo 20 de junio, te proponemos algunas ideas para desearle el mejor de los días a papá, enviando frases, tarjetas o imágenes.

¿Cómo felicitar a papá este día del padre?

A pesar de estar viviendo una época complicada por la pandemia, no hay motivo alguno para olvidarse del Día del Padre en México, una fecha muy señalada que está en los calendarios de todos los países del mundo.

No dejes que el COVID-19 arruine la posibilidad de felicitar a papá y envíale una felicitación para recordarle lo importante que sigue siendo para ti. Un abrazo virtual acompañado de unas bonitas palabras o imágenes le reconfortarán igual que si te pudieras lanzar a sus brazos para desearle lo mejor en su día.

Frases para el día del padre

No dejes pasar esta fecha para expresar todo lo que sientes y agradecer lo mucho que te ha dado papá, te compartimos algunas frases excepcionales para dedicarle este día del padre.

No hay nada como un abuelo, que nunca me criticó, siempre me apoyaba en todo y me entregaba amor. ¡Felicidades para mi abuelo en el Día del Padre!.