Feliz cumpleaños a ti VIRGO, hoy 16 de septiembre de 2020

Si naciste un día como hoy 16 de septiembre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 23 de agosto al 22 de septiembre pertenecen al signo de VIRGO.

Características de los VIRGO

Prácticos, trabajadores y meticulosos, esta sería la descripción perfecta de los nacidos bajo este signo.

Valoran por encima de todo el orden. No sólo un orden del espacio sino también de las relaciones y de las situaciones en su vida. Son personas tranquilas, a las que les gusta el equilibrio. Quizá no sean capaces de vivir grandes pasiones, porque normalmente no se van a dejar llevar al extremo.

Son los típicos amigos que todo el mundo quiere tener por su capacidad analítica de las situaciones y por su capacidad para guardar secretos.

Feliz cumpleaños Virgo

Virgo así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Un viejo amor podrá dar la cara nuevamente. Piensa bien si quieres revivir el pasado y si merece la pena apostar de nuevo en una relación de este tipo.

Dinero y carrera

Necesitas evolucionar para lograr mejorar profesionalmente. Invierte en un curso o en una especialización porque eso podría significar un ascenso en la carrera.

Salud

En general, tu salud está en equilibrio, pero pueden aparecer algunas complicaciones. Es posible que aparezca un problema en los dientes inesperado y tendrás que recurrir al dentista para resolverlo.

Creatividad

Los nacidos bajo este signo no destacan por su creatividad y si pueden escoger entre el arte y la naturaleza, escogerán la segunda sin duda alguna.

Aún así pueden disfrutar de la fotografía porque les permite capturar los momentos especiales que viven mientras están realizando lo que les apasiona. Principalmente se sentirán interesados por la fotografía analógica, pues así podrán controlar todo el proceso de una forma más artesanal.

Como creadores estarán interesados en todo aquello que puedan crear con sus manos por lo que la escultura puede ser una excelente actividad artística para ellos.

Pasatiempos favoritos

Teniendo en cuenta el estilo de vida saludable que les gusta llevar, los deportes serán su mejor pasatiempo. La agricultura estará en su top ten de actividades favoritas porque podrá cultivar lo que después se va a llevar a la boda y eso le hará inmensamente feliz.

Todo lo que tenga que ver con el control del proceso de productos artesanos que después va a comer, lo relativo a nutrición y, en general, al bienestar, serán las principales ocupaciones del tiempo libre de los nacidos bajo este signo.

Famosos que cumplen años

Marc Anthony nacido hace 51 años

Rossy de Palma nacido hace 56 años

Jennifer Tilly nacido hace 62 años

Nick Jonas nacido hace 28 años

Peter Falk nacido hace 93 años

Assumpta Serna nacido hace 63 años

Chase Stokes nacido hace 28 años

Ian Harding nacido hace 34 años

Ava Addams nacido hace 41 años

Toks Olagundoye nacido hace 45 años

Amy Poehler nacido hace 49 años

Michael Mosley nacido hace 42 años

Lauren Bacall nacido hace 96 años

Elena Kampouris nacido hace 23 años

Molly Shannon nacido hace 56 años

Steffen Groth nacido hace 46 años

Daren Kagasoff nacido hace 33 años

Marc Anthony. Foto: concertmusicfestival.com

Fuente: WeMystic