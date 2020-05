Feliz cumpleaños a ti TAURO, hoy 09 de mayo de 2020

Si naciste un día como hoy 09 de mayo, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 20 de abril - 20 de mayo pertenecen al signo de TAURO.

Características de los TAURO

Paciencia, persistencia, decisión y seguridad son algunas de las características de los nativos de este signo. Son personas independientes que valoran su libertad por encima de todo.

Les gusta crear un clima de seguridad en su vida, para ellos mismos y para todos los que le rodean, tienen buen corazón, son estables en lo personal y en lo social y les encanta amar y sentirse amados.

La reflexión es una de sus mejores virtudes.

Tauro así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

La discoteca te espera hoy. Buen día para salir con tus amigos y divertirte. El coqueteo será un éxito garantizado para los solteros. Para los casados, una película en casa será el programa perfecto.

Dinero y carrera

No te metas en los problemas de tus colegas. Si el asunto no es contigo, no tienes por que meterte. Haz tu trabajo y deja las peleas de los demás. Tendrás más éxito.

Salud

El día te reserva momentos de gran tensión. Disfruta de un masaje o de ir a un retiro espiritual, porque tu mente necesita relajarse y tu cuerpo descansar.

Creatividad

La parte creativa de los Tauro siente su máxima expresión con la música. Bien como creadores o bien como oyentes, esta será su verdadera debilidad artística y no escatimarán en gastos para asistir a conciertos y festivales. Si estos últimos se realizan en marcos naturales, mejor que mejor.

Su segundo foco de creatividad es la cocina. Son las típicas personas que son capaces de crear platos deliciosos mezclando ingredientes que nunca antes se le habían ocurrido a nadie.

Pasatiempos favoritos

Los nativos de este signo son personas con mucha paciencia. Eso les hace disfrutar con pasatiempos que les exijan concentración, habilidad y mucha paciencia. La fotografía analógica y su revelado, tejer, bordar…

En otro orden de cosas las actividades tipo puzles y los rompecabezas serán su entrenamiento favorito para pasar las tardes de domingo. Otro tipo de disciplinas como el ajedrez, el póker o el billar les resultarán satisfactorias pues lo permitirán ejercitar su intelecto y mostrar su seguridad en sí mismos y al mismo tiempo estar tranquilos y sosegados.

Famosos que cumplen años

John Corbett nacido hace 58 años

Candice Bergen nacido hace 74 años

Albert Finney nacido hace 84 años

Mary Mouser nacido hace 24 años

Grace Gummer nacido hace 34 años

Kevin Peter Hall nacido hace 65 años

Pedro Armendariz nacido hace 108 años

Chris Zylka nacido hace 35 años

Wendy Crewson nacido hace 64 años

Rachel Boston nacido hace 38 años

Gary Daniels nacido hace 57 años

Glenda Jackson nacido hace 84 años

Sarah Sokolovic nacido hace 40 años

John Corbett. Foto: images.fandango.com

Fuente: WeMystic