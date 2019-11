Feliz cumpleaños a ti SAGITARIO, hoy 23 de noviembre de 2019

Si naciste un día como hoy, te queremos celebrar, compartiendo contigo las características de tu signo, así como las predicciones para este mágico día.

Los nacidos del 22 de noviembre – 21 de diciembre pertenecen al signo de Sagitario.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS SAGITARIO

AMOR Y RELACIONES

No es un buen momento para los temas sensibles. Trata de no involucrarte demasiado para no salir lastimado. Piensa menos con los sentimientos y más con la razón.

DINERO Y CARRERA

Tendrás poco tiempo para pensar y el trabajo comienza a acumularse. No tomes más trabajo del que puedas finalizar. Sé prudente.

SALUD

Es el momento de buscar un deporte de combate. Toda esa energía acumulada está acabando contigo. Comienza desde hoy a practicar un deporte y mejora tu salud.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SAGITARIO

Los nativos de este signo, generalmente, tienden al idealismo en el plano amoroso, lo que los lleva a decepciones al acercarse a la realidad. Siempre dispuestos a explorar, los sagitarianos son apasionados y huyen de la rutina y las ataduras. Para ellos toda la vida es una gran aventura, repleta de sueños y posibilidades.

A pesar de todas sus virtudes, son humildes, valoran mucho la libertad y lo mejor que puedes darles es una dosis de aventura.

PLANETA: JÚPITER

ELEMENTO: FUEGO

PIEDRA: TURQUESA

METAL: ESTAÑO

COLOR: PÚRPURA

NÚMEROS: 3, 5, 7

DÍA DE LA SEMANA: JUEVES

SIGNOS COMPATIBLES: LEO, ARIES, LIBRA, ACUARIO

PECADO: GULA

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Miley Cyrus nacido hace 27 años

Vincent Cassel nacido hace 53 años

Franco Nero nacido hace 78 años

Ricky Whittle nacido hace 38 años

Kelly Brook nacido hace 40 años

Oded Fehr nacido hace 49 años

Maxwell Caulfield nacido hace 60 años

Michelle Gomez nacido hace 53 años

Lucas Grabeel nacido hace 35 años

Jonathan Sadowski nacido hace 40 años

Salli Richardson nacido hace 52 años

FUENTE: We Mystic

