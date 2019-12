Feliz cumpleaños a ti SAGITARIO, hoy 21 de diciembre de 2019

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 22 de noviembre – 21 de diciembre pertenecen al signo de Sagitario.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS SAGITARIO

AMOR Y RELACIONES

¿Te acuerdas de ese amigo que no has visto desde hace años? Bueno, es posible que aparezca para dar una gran noticia para ti. ¿Será que él no trae a la persona adecuada con él?

DINERO Y CARRERA

Es necesario que aprendas una nueva profesión. Sólo así conseguirás ir más allá y tener una vida mejor. Ahorra un poco todos los meses y conseguirás comprar aquel celular que tanto quieres.

SALUD

El día de hoy tendrás el sistema nervioso alterado. Haz todo lo que esté a tu alcance para mantenerte calmado y tranquilo. Tu salud te agradecerá el esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SAGITARIO

A pesar de todas sus virtudes, son humildes, valoran mucho la libertad y lo mejor que puedes darles es una dosis de aventura.

Este signo rige los muslos, cadera, nervio ciático, coxis, parte baja de la espalda e hígado, por lo que son propensos a la cirrosis, ciática, artrosis de cadera y otros padecimientos comunes en la zona. Se les recomienda tener cuidado al realizar actividades deportivas al aire libre y cuidar el consumo de grasas.

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Samuel L. Jackson nacido hace 71 años

Jane Fonda nacido hace 82 años

Jane Kaczmarek nacido hace 64 años

Jackson Rathbone nacido hace 35 años

Julie Delpy nacido hace 50 años

Alexia Barlier nacido hace 37 años

Alexander Arnold nacido hace 28 años

Michelle Hurd nacido hace 53 años

Kaitlyn Dever nacido hace 23 años

Tom Sturridge nacido hace 34 años

Teresa Ruiz nacido hace 31 años

Eve Mauro nacido hace 38 años

Samuel L. Jackson nacido hace 71 años foto cortesía hobbyconsolas

FUENTE: We Mystic

