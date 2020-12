Feliz cumpleaños a ti SAGITARIO, hoy 02 de diciembre de 2020, así te irá

Si naciste un día como hoy 02 de diciembre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos entre 21 de noviembre al 21 de diciembre pertenecen al signo de SAGITARIO.

Características de los SAGITARIO

Intelectual, honesto, sincero, sociable y simpático. Estos son los adjetivos que mejor se ajustan a la personalidad de los nativos de este signo.

Son de los que siempre ven el vaso medio lleno y es precisamente ese optimismo el que les permite sumar experiencias positivas en su vida. Ello, sumado a su gran sentido del humor, les hace ser el alma de la fiesta.

A pesar de todas sus virtudes, son humildes, valoran mucho la libertad y lo mejor que puedes darles es una dosis de aventura.

Sagitario así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Si estás buscando noches de sexo, olvídalo. Tu cuerpo no va a acompañar a tu mente y vas a terminar frustrado. No te crees expectativas demasiado altas y todo saldrá bien.

Dinero y carrera

No te metas en los problemas de tus colegas. Si el asunto no es contigo, no tienes por que meterte. Haz tu trabajo y deja las peleas de los demás. Tendrás más éxito.

Salud

El día de hoy puedes estar tranquilo porque los astros no tienen nada malo para ti. Aprovecha este día sin mayores problemas y dá un paseo.

Creatividad

El lado creativo de los nativos de este signo viene marcado por la música. Son buenos con los ritmos y serán excelentes creadores. Como oyentes suelen gozar de buen gusto y conocer a muchas bandas.

Con un Sagitario podrás pasarte horas hablando de música.

Pasatiempos favoritos

Disfrutan con los trucos de magia y también con los espectáculos, les gusta que les sorprendan y de ahí esa afición.

En general disfrutan con todos los juegos que les hagan ejercitar la mente. Son insaciables en cuanto al conocimiento y les gustará invertir su tiempo en aprender nuevas cosas que les sean útiles en su día a día: perfeccionar un idioma, apuntarse a un curso de cocina.

Steven Bauer nacido hace 64 años

Annalise Basso nacido hace 22 años

Brendan Coyle nacido hace 57 años

Rena Sofer nacido hace 52 años

Alfred Enoch nacido hace 32 años

Oliver Cooper nacido hace 31 años

Alfie E nacido hace 32 años

Luis Felipe Tovar nacido hace 61 años

Sermiyan Midyat nacido hace 46 años

Britney Spears nacido hace 39 años

Lola Gaos nacido hace 99 años

Michaël Youn nacido hace 47 años

Yvonne Catterfeld nacido hace 41 años

Joe Lo Truglio nacido hace 50 años

Maria Callas nacido hace 97 años

Steven Bauer. Foto: sensacine.com

