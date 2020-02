Feliz cumpleaños a ti PISCIS, hoy 23 de febrero de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 19 de febrero - 20 de marzo pertenecen al signo de PISCIS.

Así será hoy tu cumpleaños Piscis

Amor y relaciones

¿Te acuerdas de ese amigo que no has visto desde hace años? Bueno, es posible que aparezca para dar una gran noticia para ti. ¿Será que él no trae a la persona adecuada con él?

Dinero y carrera

Hoy tienes que tratar con personas que piensan de manera diferente a la tuya y esto puede dar lugar a conflictos. Trata de no alimentar esos conflictos y trata de llegar a acuerdos en su lugar.

Salud

Estás demasiado cansado. Trata de relajarte y de descansar. Si quieres estar aún mejor, disfruta de un masaje y toma un baño bien caliente y relajante.

Feliz cumpleaños a ti PISCIS, hoy 23 de febrero de 2020

Características de los Piscis

Al ser un signo de agua, suelen sentirse atraídos por los deportes que se realizan en este medio: natación, buceo, submarinismo, surf… serán algunas de sus pasiones.

Como no todos estos deportes son cien por cien accesibles, los nativos de este signo suelen sentirse atraídos por actividades como Yoga, o Taichi, pues son disciplinas que además de fibrar su cuerpo, alimentan su mente y su alma.

En general descartarán los deportes bruscos o altamente competitivos.

Son buenos escritores y, casi de forma implícita, grandes lectores. La música, la poesía y el teatro son disciplinas que harán volar su imaginación y que nutrirán su sensibilidad por lo que, bien como creador, bien como consumidor, necesita de ellas en su día a día.

Famosos que cumplen años

Natalia Verbeke nacido hace 45 años

Kelly Macdonald nacido hace 44 años

Josh Gad nacido hace 39 años

Jean Texier nacido hace 23 años

Emily Cox nacido hace 35 años

Samara Weaving nacido hace 28 años

Federico Luppi nacido hace 84 años

Christian Martyn nacido hace 20 años

Peter Fonda nacido hace 80 años

Callan Mulvey nacido hace 45 años

Marie-Josée Croze nacido hace 50 años

Emilia Jones nacido hace 18 años

Victor Fleming nacido hace 137 años

Purab Kohli nacido hace 41 años

Natalia Verbeke Fuente. Libertad Digital

Fuente: WeMystic

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana