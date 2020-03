Feliz cumpleaños a ti PISCIS, hoy 07 de marzo de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 19 de febrero - 20 de marzo pertenecen al signo de PISCIS.

Así será hoy tu cumpleaños Piscis

Amor y relaciones

Día no tan bueno en el campo sexual. Tu voluntad no será la misma y los astros no te favorecen para salir a coquetear. Apuesta más en ti mismo y en tu lado romántico.

Dinero y carrera

Algunas situaciones pueden ser resueltas hoy y estarás consciente de que no todo depende de ti para que pueda funcionar. Algunas cosas simplemente están fuera de tu responsabilidad.

Salud

Ten cuidado con los resfriados, ya que pueden convertirse en un problema pulmonar más grave. Aléjate de los lugares con mucho calor o con mucho frío.

Características de los Piscis

En el trabajo, es cooperador, trabajador e intuitivo, lo que le facilita las tareas en grupo. No obstante, suelen ser inseguros con respecto a sus dones y eso los frena de mostrar todo su potencial. Son especialmente dotados para actividades artísticas y creativas.

Como no todos estos deportes son cien por cien accesibles, los nativos de este signo suelen sentirse atraídos por actividades como Yoga, o Taichi, pues son disciplinas que además de fibrar su cuerpo, alimentan su mente y su alma.

Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Pasear, una conversación con un amigo, ver un atardecer en un lugar bonito, leer o escribir. Saben disfrutar del mundo del cine y un gran plan para ellos es pasarse un fin de semana viendo películas de calidad o cortometrajes, o, con suerte, asistiendo a festivales de esas características.

Famosos que cumplen años

Diana Gómez nacido hace 31 años

Nathalie Poza nacido hace 48 años

Natalia Sánchez nacido hace 30 años

Peter Sarsgaard nacido hace 49 años

Carlos Bardem nacido hace 57 años

Matthew Vaughn nacido hace 49 años

Haley Lu Richardson nacido hace 25 años

T.J. Thyne nacido hace 45 años

E.L. James (II) nacido hace 57 años

Anna Magnani nacido hace 112 años

Jenna Fischer nacido hace 46 años

Jang Dong-gun nacido hace 48 años

Diana Gómez. Fuente Fuera de Series

Fuente: WeMystic