Feliz cumpleaños a ti PISCIS, hoy 04 de marzo de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 19 de febrero - 20 de marzo pertenecen al signo de PISCIS.

Así será hoy tu cumpleaños Piscis

Amor y relaciones

Los astros están contigo. El día de hoy será muy bueno y esto te traerá aquello que tanto buscas. Mantente abierto a las nuevas relaciones y conocimientos.

Dinero y carrera

No te metas en los problemas de tus colegas. Si el asunto no es contigo, no tienes por que meterte. Haz tu trabajo y deja las peleas de los demás. Tendrás más éxito.

Salud

Necesitas llevar una vida más saludable. No abuses del alcohol, del tabaco o de las drogas y evita comer alimentos fritos y grasosos. Tu tensión te lo agradecerá.

Características de los Piscis

En el sexo, son seductores y generalmente olvidan sus necesidades y gustos, en el afán de complacer a la pareja. Adoran el contacto visual y los mimos después del encuentro sexual. Para ellos, amor y sexo van de la mano, y en este ámbito gustan de dejarse llevar por las fantasías y crear un mundo de ensueño para su amado.

Al ser un signo de agua, suelen sentirse atraídos por los deportes que se realizan en este medio: natación, buceo, submarinismo, surf… serán algunas de sus pasiones.

Los nativos de este signo son extremadamente creativos. Son buenos en cualquier disciplina artística aunque la pintura suele ser su predilección. Para ellos no es una forma de ganarse la vida o un simple pasatiempo, es más bien una forma de expresión sin la cual se sentirían tremendamente encerrados.

Famosos que cumplen años

Catherine O'Hara nacido hace 66 años

Paul W.S. Anderson nacido hace 55 años

Steven Weber nacido hace 59 años

Natalie Krill nacido hace 37 años

Patsy Kensit nacido hace 52 años

Margo Harshman nacido hace 34 años

Julieta Zylberberg nacido hace 37 años

Mykelti Williamson nacido hace 63 años

Kay Lenz nacido hace 67 años

Patricia Heaton nacido hace 62 años

Dominique Pinon nacido hace 65 años

Bill Milner nacido hace 25 años

Adrian Lyne nacido hace 79 años

Catherine O'Hara. Fuente Schitts Creek Fandom

Fuente: WeMystic

