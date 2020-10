Feliz cumpleaños a ti LIBRA, hoy 08 de octubre de 2020

Si naciste un día como hoy 08 de octubre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre pertenecen al signo de LIBRA.

Características de los LIBRA

Prácticos, trabajadores y meticulosos, esta sería la descripción perfecta de los nacidos bajo este signo.

Valoran por encima de todo el orden. No sólo un orden del espacio sino también de las relaciones y de las situaciones en su vida. Son personas tranquilas, a las que les gusta el equilibrio. Quizá no sean capaces de vivir grandes pasiones, porque normalmente no se van a dejar llevar al extremo.

Son los típicos amigos que todo el mundo quiere tener por su capacidad analítica de las situaciones y por su capacidad para guardar secretos.

Feliz cumpleaños Virgo.

Libra así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Hay días en que todo comienza mal y va corriendo mal durante todo el día. Hoy es ese día. No esperes grandes declaraciones de amor o incluso una noche de sexo caliente.

Dinero y carrera

Replanteate toda tu carrera profesional y todo tu futuro. Define estrategias y traza metas que sean posibles de ser concretadas a largo plazo.

Salud

Necesitas hacer ejercicios. Por mucho tiempo, tu cuerpo ha estado sedentario y no logras acelerar tu metabolismo y hacer que tengas mejor calidad de vida.

Creatividad

Por norma general los nacidos bajo este signo son personas que valoran el equilibrio y la simetría. De todos los signos del zodiaco, podríamos decir que necesitan la creatividad para sentirse bien.

Sus espacios de trabajo y de vida deben estar según esos criterios para que les aporten paz y tranquilidad. Su carácter generoso y su defensa la justicia les hará envolverse en procesos creativos que además tengan un carácter social o un beneficio directo en la comunidad.

Pasatiempos favoritos

A los nativos de este signo les apasiona todo lo que les haga desarrollar su dimensión social. En general, son personas que detestan la violencia, son personas tranquilas, a las que les gusta compartir momentos especiales con otras personas.

Un buen libro, una exposición artística o la invitación a un nuevo museo serán sus actividades favoritas.

Famosos que cumplen años

Mayrín Villanueva nacido hace 50 años

Bruno Mars nacido hace 35 años

Angus T. Jones nacido hace 27 años

Matt Damon nacido hace 50 años

Bella Thorne nacido hace 23 años

Paul Hogan nacido hace 81 años

Sigourney Weaver nacido hace 71 años

Ksenia Solo nacido hace 33 años

Nick Cannon nacido hace 40 años

Jeremy Davies nacido hace 51 años

Edward Zwick nacido hace 68 años

François Pérusse nacido hace 60 años

Jean-Claude Gaudin nacido hace 81 años

Jean-Jacques Beineix nacido hace 74 años

Bruno Mars nacido hace 35 años. Foto: La Carne Magazine

