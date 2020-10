Feliz cumpleaños a ti LIBRA, hoy 07 de octubre de 2020

Si naciste un día como hoy 07 de octubre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre pertenecen al signo de LIBRA.

Características de los LIBRA

Prácticos, trabajadores y meticulosos, esta sería la descripción perfecta de los nacidos bajo este signo.

Valoran por encima de todo el orden. No sólo un orden del espacio sino también de las relaciones y de las situaciones en su vida. Son personas tranquilas, a las que les gusta el equilibrio. Quizá no sean capaces de vivir grandes pasiones, porque normalmente no se van a dejar llevar al extremo.

Son los típicos amigos que todo el mundo quiere tener por su capacidad analítica de las situaciones y por su capacidad para guardar secretos.

Feliz cumpleaños Virgo.

Libra así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Los amigos pueden ser una gran fuente de tensión. Trata de pasar más tiempo con tu pareja y menos tiempo en la discoteca con tus amigos. Tu relación lo agradece.

Dinero y carrera

Abre un negocio comercial porque tus habilidades de comunicación son cada vez mejores y más claras. Trabaja duro para ganarte a tus clientes.

Salud

Estos dolores que estás sintiendo no son normales y pueden estar relacionados con el sistema reproductivo. Trata de entender lo que está ocurriendo lo más rápido posible.

Creatividad

Por norma general los nacidos bajo este signo son personas que valoran el equilibrio y la simetría. De todos los signos del zodiaco, podríamos decir que necesitan la creatividad para sentirse bien.

Sus espacios de trabajo y de vida deben estar según esos criterios para que les aporten paz y tranquilidad. Su carácter generoso y su defensa la justicia les hará envolverse en procesos creativos que además tengan un carácter social o un beneficio directo en la comunidad.

Pasatiempos favoritos

A los nativos de este signo les apasiona todo lo que les haga desarrollar su dimensión social. En general, son personas que detestan la violencia, son personas tranquilas, a las que les gusta compartir momentos especiales con otras personas.

Un buen libro, una exposición artística o la invitación a un nuevo museo serán sus actividades favoritas.

TE PUEDE INTERESAR:LIBRA: Así te ira en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Receta súper sencilla para prepararte una deliciosa taza de pastel de terciopelo rojo, ¡no necesitas horno! ����������https://t.co/UyFsBvAX13 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 6, 2020

Famosos que cumplen años

Hollan Roden nacido hace 34 años

Mike Bartlett nacido hace 40 años

Enki Bilal nacido hace 69 años

Juri Gerber nacido hace 24 años

Tôma Ikuta nacido hace 36 años

Irina Kurbanova nacido hace 25 años

Thom Yorke nacido hace 52 años

Tom McBride nacido hace 68 años

Radoslaw Kaim nacido hace 47 años

Aisha Cerami nacido hace 50 años

Brad Moss nacido hace 33 años

Flying Lotus nacido hace 37 años

Arturo García Tenorio nacido hace 66 años

Andrew Ginsburg nacido hace 41 años

Matthew Porterfield nacido hace 43 años

Sharad Kelkar nacido hace 44 años

Mathieu Süsstrunk nacido hace 43 años

Glenn Lasky nacido hace 45 años

Kaspars Znotins nacido hace 45 años

Sascha Maaz nacido hace 50 años

Holland Roden nacido hace 34 años. Foto: Us Weekly

Fuente: WeMystic