Feliz cumpleaños a ti LIBRA, hoy 04 de octubre de 2020

Si naciste un día como hoy 04 de octubre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre pertenecen al signo de LIBRA.

Características de los LIBRA

Prácticos, trabajadores y meticulosos, esta sería la descripción perfecta de los nacidos bajo este signo.

Valoran por encima de todo el orden. No sólo un orden del espacio sino también de las relaciones y de las situaciones en su vida. Son personas tranquilas, a las que les gusta el equilibrio. Quizá no sean capaces de vivir grandes pasiones, porque normalmente no se van a dejar llevar al extremo.

Son los típicos amigos que todo el mundo quiere tener por su capacidad analítica de las situaciones y por su capacidad para guardar secretos.

Feliz cumpleaños Virgo.

Libra así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

El día es ideal para los casados. Tu compañero te sorprenderá y planificará un programa muy agradable. Los solteros tendrán un momento menos agradable, pero todo pasa.

Dinero y carrera

Hoy podrás sentir un gran impulso por cambiar tu trayectoria profesional y la desilusión con aquello que haces puede acompañarte gran parte del día. No te apresures.

Salud

Desde hace mucho tiempo tu espalda está dando señales de amenaza. Hoy será el día en el que difícilmente aguantes sin utilizar algún medicamento. Apuesta por productos naturales.

Creatividad

Los nacidos bajo este signo no destacan por su creatividad y si pueden escoger entre el arte y la naturaleza, escogerán la segunda sin duda alguna.

Aún así pueden disfrutar de la fotografía porque les permite capturar los momentos especiales que viven mientras están realizando lo que les apasiona. Principalmente se sentirán interesados por la fotografía analógica, pues así podrán controlar todo el proceso de una forma más artesanal.

Como creadores estarán interesados en todo aquello que puedan crear con sus manos por lo que la escultura puede ser una excelente actividad artística para ellos.

Pasatiempos favoritos

Teniendo en cuenta el estilo de vida saludable que les gusta llevar, los deportes serán su mejor pasatiempo. La agricultura estará en su top ten de actividades favoritas porque podrá cultivar lo que después se va a llevar a la boda y eso le hará inmensamente feliz.

Todo lo que tenga que ver con el control del proceso de productos artesanos que después va a comer, lo relativo a nutrición y, en general, al bienestar, serán las principales ocupaciones del tiempo libre de los nacidos bajo este signo.

Famosos que cumplen años

Melissa Benoist nacido hace 32 años

Charlton Heston nacido hace 97 años

Christoph Waltz nacido hace 64 años

Liev Schreiber nacido hace 53 años

Alicia Silverstone nacido hace 44 años

Daniel Lissing nacido hace 39 años

Rachael Leigh Cook nacido hace 41 años

Morgan Spector nacido hace 40 años

Tchéky Karyo nacido hace 67 años

Armand Assante nacido hace 71 años

Ella Balinska nacido hace 24 años

Sara Forestier nacido hace 34 años

Vicky Krieps nacido hace 37 años

Pablo Trapero nacido hace 49 años

Buster Keaton nacido hace 125 años

Melissa Benoist. Foto: www.latimes.com

Fuente: WeMystic