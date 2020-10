Feliz cumpleaños a ti LIBRA, hoy 03 de octubre de 2020

Si naciste un día como hoy 03 de octubre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 23 de septiembre al 22 de octubre pertenecen al signo de LIBRA.

Características de los LIBRA

Prácticos, trabajadores y meticulosos, esta sería la descripción perfecta de los nacidos bajo este signo.

Valoran por encima de todo el orden. No sólo un orden del espacio sino también de las relaciones y de las situaciones en su vida. Son personas tranquilas, a las que les gusta el equilibrio. Quizá no sean capaces de vivir grandes pasiones, porque normalmente no se van a dejar llevar al extremo.

Son los típicos amigos que todo el mundo quiere tener por su capacidad analítica de las situaciones y por su capacidad para guardar secretos.

Feliz cumpleaños Virgo.

Libra así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Un gran día en el campo sexual. Vas a estar más caliente que de costumbre y tu pareja va a adorar este día. Aprovecha la oportunidad de dejar algunos mensajes alrededor de la casa.

Dinero y carrera

Tus colegas pueden estar en lo cierto cuando dicen que eres conflictivo. Procura no buscar peleas o terminarás encontrándolas. Deja los rumores y las peleas fuera del trabajo.

Salud

Pueden aparecer problemas en los miembros superiores, como brazos o manos. Puede que tengas un accidente que cause algún problema en ellos.

Creatividad

Los nacidos bajo este signo no destacan por su creatividad y si pueden escoger entre el arte y la naturaleza, escogerán la segunda sin duda alguna.

Aún así pueden disfrutar de la fotografía porque les permite capturar los momentos especiales que viven mientras están realizando lo que les apasiona. Principalmente se sentirán interesados por la fotografía analógica, pues así podrán controlar todo el proceso de una forma más artesanal.

Como creadores estarán interesados en todo aquello que puedan crear con sus manos por lo que la escultura puede ser una excelente actividad artística para ellos.

Pasatiempos favoritos

Teniendo en cuenta el estilo de vida saludable que les gusta llevar, los deportes serán su mejor pasatiempo. La agricultura estará en su top ten de actividades favoritas porque podrá cultivar lo que después se va a llevar a la boda y eso le hará inmensamente feliz.

Todo lo que tenga que ver con el control del proceso de productos artesanos que después va a comer, lo relativo a nutrición y, en general, al bienestar, serán las principales ocupaciones del tiempo libre de los nacidos bajo este signo.

Famosos que cumplen años

Tessa Thompson nacido hace 37 años

Seann William Scott nacido hace 44 años

Denis Villeneuve nacido hace 53 años

Neve Campbell nacido hace 47 años

Jessica Parker Kennedy nacido hace 36 años

Shannyn Sossamon nacido hace 42 años

Tamar Novas nacido hace 34 años

Amanda Walsh nacido hace 39 años

Giselle Itié nacido hace 38 años

Alanna Ubach nacido hace 45 años

Michele Morrone nacido hace 30 años

Jack Wagner nacido hace 51 años

Claudia Bassols nacido hace 41 años

Gabriela de la Garza Tamés nacido hace 44 años

Keiko Agena nacido hace 47 años

Seth Gabel nacido hace 39 años

Tessa Thompson. Foto: smoda.elpais.com

Fuente: WeMystic