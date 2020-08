Feliz cumpleaños a ti LEO, hoy 17 de agosto de 2020

Feliz cumpleaños LEO, hoy 17 de agosto, así será tu día

Si naciste un día como hoy 17 de agosto, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 23 de julio al 23 de agosto pertenecen al signo de LEO.

Características de los LEO

Fuerza, energía, orgullo, garra, generosidad y bondad son algunos de los adjetivos que podemos usar para describir a los nativos de este signo.

Les gusta el riesgo, no desde una perspectiva imprudente, sino desde un punto de vista de decisión. Saben lo que quieren y lo persiguen con garra hasta conseguirlo, al coste que sea.

Amantes de la aventura, serán líderes natos por combinarla con su sentido de la generosidad y su pasión. Los nativos de este signo son el tipo de personas a las que sigues porque sabes que, a su lado, las cosas siempre van a salir bien.

Leo así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

No es un buen momento para los temas sensibles. Trata de no involucrarte demasiado para no salir lastimado. Piensa menos con los sentimientos y más con la razón.

Dinero y carrera

Hoy podrás sentir un gran impulso por cambiar tu trayectoria profesional y la desilusión con aquello que haces puede acompañarte gran parte del día. No te apresures.

Salud

El día de hoy estarás lleno de vida, con mucho aliento, pero no olvides limpiar tu mente de negocios sombríos. Aprovecha de irte a una playa o de pasear al final del día.

Creatividad

No se caracterizan por ser creadores de arte. Sin embargo, valoran la alta costura, la pintura, la música… Destacan por tener un gusto impecable que, llevado a la acción, les convertiría en una artista de primera.

El teatro, el cine o los viajes culturales en los que pueda descubrir los monumentos de cada lugar deleitarán su ansia creativa.

Pasatiempos favoritos

A los nativos de este signo les apasiona todo lo que les lleve al límite. Les encanta probar cosas nuevas, vivir aventuras y experimentar sensaciones como nunca antes lo habían hecho. A su vez también valoran la vida social y disfrutarán de una cena con amigos o una comida familiar.

Les gusta cuidarse e intentarán que entre sus actividades de ocio se encuentre la visita a un spa a un fisioterapeuta para recibir un masaje.

Famosos que cumplen años

Austin Butler nacido hace 29 años

Helen McCrory nacido hace 52 años

Peter Mensah nacido hace 61 años

Ryan Driller nacido hace 38 años

David Conrad nacido hace 53 años

Maureen O'Hara nacido hace 100 años

Donnie Wahlberg nacido hace 51 años

Mark Salling nacido hace 38 años

Ebon Moss-Bachrach nacido hace 42 años

Farah Zeynep Abdullah nacido hace 31 años

Fuente: WeMystic

Fuente: WeMystic