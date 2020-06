Feliz cumpleaños a ti GÉMINIS, hoy 07 de junio de 2020

Si naciste un día como hoy 7 de junio, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 22 de mayo al 21 de junio pertenecen al signo de GÉMINIS.

Características de los GÉMINIS

Intelectuales, inteligentes, comunicativos y elocuentes son características que se adecúan perfectamente a los nativos de este signo.

Son el prototipo de persona multitarea y les encanta poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo sorprendente es que la mayor parte de las veces lo hacen bien.

Amantes de la novedad, les gusta todo lo que les suponga un reto, con independencia de su dificultad. Extremadamente versátiles estarán bien en cualquier tipo de situación y con distintos tipos de personas.

Feliz cumpleaños a ti GÉMINIS, hoy 07 de junio de 2020

Géminis así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Si no tienes pareja, una discoteca será un buen lugar para conocer gente nueva y ganar confianza en ti mismo. Si estás casado, no esperes demasiado de tu pareja para no salir lastimado.

Dinero y carrera

Si creas una unión dentro de la empresa, tus colegas pueden ayudarte a alcanzar tus metas y tus objetivos con mayor facilidad. Aprende a ser humilde.

Salud

¿Viste cómo la meditación es buena para ti? No necesitas seguir perdiendo tu tiempo con tonterías. Disfruta los dias y no te enojes tanto.

Creatividad

Los nativos de este signo son muy creativos. Se sentirán atraídos por las disciplinas que les permitan comunicarse, por ello serán grandes escritores, fotógrafos y cineastas. El romántico mundo de la radio también les hará sentirse vivos.

Bien como creadores profesionales o bien como aficionados, necesita de las anteriores actividades para desconectar y encontrar una vía de escape que al mismo tiempo sea productiva.

Pasatiempos favoritos

Los pasatiempos de los geminianos deben incluir una actividad mental, si no se aburren con facilidad y los abandonan. Por ello, los acertijos, crucigramas o, en general, cualquier actividad que requiera de un esfuerzo mental, serán los más indicados para ellos.

Otro de los grandes hobbies de los nativos de este signo son los viajes. Son inquietos y viajar les permite abrir sus horizontes, aprender cosas nuevas y hacerse preguntas constantemente. Por otro lado, les hace romper con algo que detestan: la rutina.

Las cenas con amigos o las actividades que les hagan conocer personas nuevas son otras de sus actividades favoritas.

TE PUEDE INTERESAR: GÉMINIS: Así te irá en el 2020 en la Salud, Dinero y Amor

Famosos que cumplen años

Anna Torv nacido hace 41 años

Gavin Leatherwood nacido hace 26 años

Poppy Drayton nacido hace 29 años

Michael Cera nacido hace 32 años

Bill Hader nacido hace 42 años

Sofía Sisniega nacido hace 31 años

Sarah Parish nacido hace 52 años

Larisa Oleynik nacido hace 39 años

Tom McCarthy nacido hace 54 años

Colleen Camp nacido hace 67 años

Dean Martin nacido hace 103 años

Kim Rhodes nacido hace 51 años

Adam Nagaitis nacido hace 35 años

Anna Torv. Foto: es.web.img3.acsta.net

Fuente: WeMystic