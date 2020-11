Feliz cumpleaños a ti ESCORPIÓN, hoy 6 de noviembre de 2020, así te irá en este día

Si naciste un día como hoy 6 de noviembre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos entre 23 de octubre al 21 de noviembre pertenecen al signo de ESCORPIÓN.

Características de los ESCORPIÓN

Los nativos de este signo podrían describirse como seres emocionales, decididos, poderosos y apasionados.

La palabra sinceridad es muy importante para ellos y valorarán a quien siempre vaya con la verdad por delante, duela lo que duela o cueste lo que cueste. Son trabajadores pero necesitan saber que el trabajo que realizan tiene un sentido más allá del económico, si no, se aburrirán y lo dejarán.

Tienen un magnetismo especial y son grandes seductores. A pesar de todo lo anterior, son personas altamente sensibles que pueden perder su seguridad en sí mismos si se les ataca donde les duele.

Escorpión así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Tu relación podrá pasar por momentos más difíciles. No te apresures a tomar decisiones y pensar que todo se puede solucionar con una buena conversación.

Dinero y carrera

No te metas en los problemas de tus colegas. Si el asunto no es contigo, no tienes por que meterte. Haz tu trabajo y deja las peleas de los demás. Tendrás más éxito.

Salud

Sentirás la necesidad de aislarte para estar en sintonía contigo mismo. Intenta meditar o hacer algún deporte más individual, ya que eso te ayudará a estar en paz.

Creatividad

Los nacidos bajo este signo no son especialmente creativos aunque su gusto por lo oculto y por el misticismo les hará desarrollar algo su creatividad.

Pasatiempos favoritos

Los viajes no son sólo una forma de descubrir nuevos lugares y desconectar de la rutina, también serán un pasatiempo que les permita perderse y encontrarse de nuevo a si mismos.

Le encantan los crucigramas y los juegos en los que tengan que resolver enigmas porque, además de hacerle crecer mentalmente, también le permiten practicarlos en soledad. Muchos de los signos no conciben su vida si no es con un gran grupo social alrededor, esta es lo que diferencia a los nacidos bajo este signo, pueden ser sociables pero disfrutan enormemente estando solos.

La lectura y, en general, todo lo que le haga desarrollarse personal, física y psíquicamente estarán entre sus actividades favoritas.

El horóscopo de #WalterMercado ya está aquí ¡checa tus números de la suerte!��������https://t.co/nklOeLfDZl — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 6, 2020

Famosos que cumplen años

Emma Stone nacido hace 32 años

Sally Field nacido hace 74 años

Rebecca Romijn nacido hace 48 años

Zoe McLellan nacido hace 46 años

Taryn Manning nacido hace 42 años

Kris Wu nacido hace 30 años

Lori Singer nacido hace 63 años

Kelly Rutherford nacido hace 52 años

Robert Aramayo nacido hace 28 años

June Squibb nacido hace 91 años

Brad Davis nacido hace 71 años

Michael Cerveris nacido hace 60 años

Pål Sverre Valheim Hagen nacido hace 40 años

Alfonso Gomez-Rejon nacido hace 48 años

Katie Leclerc nacido hace 34 años

Fuente: WeMystic