Feliz cumpleaños a ti ESCORPIÓN, hoy 31 de octubre de 2020

Feliz cumpleaños a ti ESCORPIÓN, hoy 31 octubre de 2020, así te irá

Si naciste un día como hoy 31 de octubre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos entre 23 de octubre al 21 de noviembre pertenecen al signo de ESCORPIÓN.

Características de los ESCORPIÓN

Los nativos de este signo podrían describirse como seres emocionales, decididos, poderosos y apasionados.

La palabra sinceridad es muy importante para ellos y valorarán a quien siempre vaya con la verdad por delante, duela lo que duela o cueste lo que cueste. Son trabajadores pero necesitan saber que el trabajo que realizan tiene un sentido más allá del económico, si no, se aburrirán y lo dejarán.

Tienen un magnetismo especial y son grandes seductores. A pesar de todo lo anterior, son personas altamente sensibles que pueden perder su seguridad en sí mismos si se les ataca donde les duele.

Escorpión así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Si no tienes pareja, una discoteca será un buen lugar para conocer gente nueva y ganar confianza en ti mismo. Si estás casado, no esperes demasiado de tu pareja para no salir lastimado.

Dinero y carrera

Serás invadido por un gran deseo de hacer compras innecesarias. Controla toda esta voluntad, porque tu presupuesto no tiene holgura para ello.

Salud

¿Viste cómo la meditación es buena para ti? No necesitas seguir perdiendo tu tiempo con tonterías. Disfruta los días y no te enojes tanto.

Creatividad

Estás demasiado cansado. Trata de relajarte y de descansar. Si quieres estar aún mejor, disfruta de un masaje y toma un baño bien caliente y relajante.

Pasatiempos favoritos

Los viajes no son sólo una forma de descubrir nuevos lugares y desconectar de la rutina, también serán un pasatiempo que les permita perderse y encontrarse de nuevo a si mismos.

Le encantan los crucigramas y los juegos en los que tengan que resolver enigmas porque, además de hacerle crecer mentalmente, también le permiten practicarlos en soledad. Muchos de los signos no conciben su vida si no es con un gran grupo social alrededor, esta es lo que diferencia a los nacidos bajo este signo, pueden ser sociables pero disfrutan enormemente estando solos.

La lectura y, en general, todo lo que le haga desarrollarse personal, física y psíquicamente estarán entre sus actividades favoritas.

