Feliz cumpleaños a ti ESCORPIÓN, hoy 24 de octubre de 2020, así te irá

Si naciste un día como hoy 24 de octubre, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos entre 23 de octubre al 21 de noviembre pertenecen al signo de ESCORPIÓN.

Características de los ESCORPIÓN

Los nativos de este signo podrían describirse como seres emocionales, decididos, poderosos y apasionados.

La palabra sinceridad es muy importante para ellos y valorarán a quien siempre vaya con la verdad por delante, duela lo que duela o cueste lo que cueste. Son trabajadores pero necesitan saber que el trabajo que realizan tiene un sentido más allá del económico, si no, se aburrirán y lo dejarán.

Tienen un magnetismo especial y son grandes seductores. A pesar de todo lo anterior, son personas altamente sensibles que pueden perder su seguridad en sí mismos si se les ataca donde les duele.

Escorpión así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Encontrar a la persona adecuada es como ganarse la lotería Pero, ¿qué estás esperando? Sal en busca de esa persona que te quitará el aliento y robará tus pensamientos.

Dinero y carrera

No te metas en los problemas de tus colegas. Si el asunto no es contigo, no tienes por qué meterte. Haz tu trabajo y deja las peleas de los demás. Tendrás más éxito.

Salud

Es un excelente día para dejar de fumar. Convéncete de que eso es lo mejor para tu salud y haz todo lo posible para librarte de ese vicio.

Creatividad

Los nacidos bajo este signo no son especialmente creativos aunque su gusto por lo oculto y por el misticismo les hará desarrollar algo su creatividad.

Pasatiempos favoritos

Los viajes no son sólo una forma de descubrir nuevos lugares y desconectar de la rutina, también serán un pasatiempo que les permita perderse y encontrarse de nuevo a si mismos.

Le encantan los crucigramas y los juegos en los que tengan que resolver enigmas porque, además de hacerle crecer mentalmente, también le permiten practicarlos en soledad. Muchos de los signos no conciben su vida si no es con un gran grupo social alrededor, esta es lo que diferencia a los nacidos bajo este signo, pueden ser sociables pero disfrutan enormemente estando solos.

La lectura y, en general, todo lo que le haga desarrollarse personal, física y psíquicamente estarán entre sus actividades favoritas.

Famosos que cumplen años

B.D. Wong nacido hace 60 años

David Castañeda nacido hace 31 años

Amy Bailey nacido hace 45 años

Raul Esparza nacido hace 50 años

F. Murray Abraham nacido hace 81 años

Zahn McClarnon nacido hace 54 años

Kirby Bliss Blanton nacido hace 30 años

Tim Pocock nacido hace 35 años

Casey Wilson nacido hace 40 años

Zain Al Rafeea nacido hace 16 años

Emily Barclay nacido hace 36 años

Isidora Goreshter nacido hace 39 años

Martin Campbell nacido hace 77 años

Jacqueline McKenzie nacido hace 53 años

Brad Johnson nacido hace 61 años

Jemima Rooper nacido hace 39 años

Ashton Sanders nacido hace 25 años

Adèle Castillon nacido hace 19 años

B.D. Wong. Foto: Pinterest

