Feliz cumpleaños a ti CAPRICORNIO, hoy 25 de diciembre de 2019

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 22 de diciembre al 21 de enero pertenecen al signo de CAPRICORNIO.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS CAPRICORNIO

AMOR Y RELACIONES

Evita las discusiones con tus amigos y tu pareja, ya que pueden crear muchos problemas innecesarios. Si tienes calma, conseguirás ver mejor las situaciones.

DINERO Y CARRERA

No te metas en los problemas de tus colegas. Si el asunto no es contigo, no tienes por que meterte. Haz tu trabajo y deja las peleas de los demás. Tendrás más éxito.

SALUD

Estos dolores que estás sintiendo no son normales y pueden estar relacionados con el sistema reproductivo. Trata de entender lo que está ocurriendo lo más rápido posible.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPRICORNIO

Observa el amor como un intercambio y sin excesos, sin embargo son sensuales y disfrutan de los mimos. Odian perder, y dan todo de sí para que las relaciones funcionen. Para ellos todo es un asunto a tomar en serio, tanto el amor como el placer.

En el terreno laboral serán líderes natos, buenos profesionales que valorarán, por encima de todo, el gusto por el perfeccionismo y por el trabajo bien hecho.

En el terreno personal no siempre es fácil llegar a ellos porque, si no se sienten cómodos, son algo reservados.

PLANETA: SATURNO

ELEMENTO: TIERRA

PIEDRA: ÓNIX

METAL: PLOMO

COLOR: NEGRO

NÚMEROS: 2, 8, 4

DÍA DE LA SEMANA: SÁBADO

SIGNOS COMPATIBLES: TAURO, VIRGO, PISCIS

PECADO: AVARICIA

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Perdita Weeks nacido hace 34 años

CCH Pounder nacido hace 67 años

Hanna Schygulla nacido hace 76 años

Eva Melander nacido hace 45 años

Olivier Sitruk nacido hace 49 años

Stuart Wilson nacido hace 73 años

Dani Martínez nacido hace 37 años

Hal Scardino nacido hace 35 años

Andy Fickman nacido hace 49 años

Elena Lyadova nacido hace 39 años

FUENTE: We Mystic

