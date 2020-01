Feliz cumpleaños a ti CAPRICORNIO, hoy 23 de enero de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 22 de diciembre al 21 de enero pertenecen al signo de CAPRICORNIO.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS CAPRICORNIO

AMOR Y RELACIONES

Día no tan bueno en el campo sexual. Tu voluntad no será la misma y los astros no te favorecen para salir a coquetear. Apuesta más en ti mismo y en tu lado romántico.

DINERO Y CARRERA

Hoy en día es posible que recibas una llamada inesperada y sabrás que vas a recibir dinero extra en tu cuenta. Apuesta en ti y tu empresa.

SALUD

Estás demasiado cansado. Trata de relajarte y de descansar. Si quieres estar aún mejor, disfruta de un masaje y toma un baño bien caliente y relajante.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPRICORNIO

En general los nativos de este signo no suelen ser deportistas natos. No es su medio natural. Sin embargo, cuando se inician en la práctica de alguno en concreto lo mantendrán debido a su alto nivel de compromiso.

Dado que no les gusta mucho lo ideal es que el deporte que practiquen les permita socializar. Cualquier deporte que pueda jugarse en equipo será el perfecto para ellos.

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Ariadna Gil nacido hace 51 años

Jeanne Moreau nacido hace 92 años

Gail O'Grady nacido hace 57 años

Richard Dean Anderson nacido hace 70 años

Randolph Scott nacido hace 122 años

Richard Roxburgh nacido hace 58 años

Julia Jones nacido hace 39 años

Ewen Bremner nacido hace 48 años

Adam Hagenbuch nacido hace 29 años

Lindsey Kraft nacido hace 37 años

Léa Drucker nacido hace 48 años

Derek Cianfrance nacido hace 46 años

Anne Marivin nacido hace 46 años

Boris McGiver nacido hace 58 años

Fuente: WeMystic

