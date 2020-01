Feliz cumpleaños a ti CAPRICORNIO, hoy 20 de enero de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 22 de diciembre al 21 de enero pertenecen al signo de CAPRICORNIO.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS CAPRICORNIO

AMOR Y RELACIONES

¿Esa persona con la que coqueteabas en la discoteca no quiere una relación para el futuro? Sigue adelante con alguien mas. No vale la pena estar perdiendo el tiempo con aquellos que no quieren invertir en ti.

DINERO Y CARRERA

Acepta los obstáculos con los que hoy te vas a tropezar y no forces la situación con tu jefe. Económicamente, el día de hoy será bastante tranquilo y encontrarás algo de estabilidad.

SALUD

Evita los aires acondicionados y los espacios cerrados. Trata de caminar al aire libre o quédate en casa si te sientes demasiado expuesto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPRICORNIO

En general los nativos de este signo no suelen ser deportistas natos. No es su medio natural. Sin embargo, cuando se inician en la práctica de alguno en concreto lo mantendrán debido a su alto nivel de compromiso.

Dado que no les gusta mucho lo ideal es que el deporte que practiquen les permita socializar. Cualquier deporte que pueda jugarse en equipo será el perfecto para ellos.

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Lorenzo Lamas nacido hace 62 años

Sasha Montenegro nacido hace 72 años

Sara Sálamo nacido hace 28 años

Pepón Nieto nacido hace 53 años

Geraldine Viswanathan nacido hace 25 años

Skeet Ulrich nacido hace 50 años

James Denton nacido hace 57 años

Federico Fellini nacido hace 100 años

Rainn Wilson nacido hace 52 años

Dena Kaplan nacido hace 31 años

Stacey Dash nacido hace 54 años

Daniel Cudmore nacido hace 39 años

