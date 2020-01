Feliz cumpleaños a ti CAPRICORNIO, hoy 06 de enero de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 22 de diciembre al 21 de enero pertenecen al signo de CAPRICORNIO.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS CAPRICORNIO

AMOR Y RELACIONES

¿Esa persona con la que coqueteabas en la discoteca no quiere una relación para el futuro? Sigue adelante con alguien mas. No vale la pena estar perdiendo el tiempo con aquellos que no quieren invertir en ti.

DINERO Y CARRERA

¿Estás sin empleo? A luchar porque todo puede cambiar. En cualquier momento es posible que veas una oportunidad para ti y debes aprovecharla, ya que no habrá muchas.

SALUD

El día de hoy será muy agitado y al final, estarás dispuesto a descansar. Haz eso, pero no lo hagas solo. Llama a tus amigos para una programación tranquila.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPRICORNIO

En el ambiente laboral, suelen demostrar su carácter responsable y práctico. Su ambición puede llevarlos a obsesionarse con el trabajo, y sus elevados niveles de exigencia aplican tanto a él como a sus compañeros. Prefiere los proyectos a largo plazo, y que pueda desarrollar de forma independiente, para gozar del reconocimiento.

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Kate McKinnon nacido hace 36 años

Irina Shayk nacido hace 34 años

Rinko Kikuchi nacido hace 39 años

Jérémie Renier nacido hace 39 años

Juan Manuel Cotelo nacido hace 54 años

Genevieve O'Reilly nacido hace 43 años

Eliza Scanlen nacido hace 21 años

Capucine nacido hace 92 años

Corin Hardy nacido hace 45 años

Betty Gabriel nacido hace 39 años

Kate McKinnon FOTO USA TODAY

Fuente: WeMystic

