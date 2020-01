Feliz cumpleaños a ti CAPRICORNIO, hoy 02 de enero de 2020

Si naciste un día como hoy, te deseamos muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las predicciones para este día.

Los nacidos del 22 de diciembre al 21 de enero pertenecen al signo de CAPRICORNIO.

ASÍ SERÁ HOY TU CUMPLEAÑOS CAPRICORNIO

AMOR Y RELACIONES

¿Te acuerdas de ese amigo que no has visto desde hace años? Bueno, es posible que aparezca para dar una gran noticia para ti. ¿Será que él no trae a la persona adecuada con él?

DINERO Y CARRERA

Disfruta el día tranquilo para poder poner fin a algunos proyectos pendientes. Sé firme en el ámbito financiero trazando objetivos y planes de cumplimiento a corto plazo.

SALUD

Hoy es un buen día para comenzar a ejercitarte. No dejes que la pereza prevalezca y comienza a pensar en tu salud para no tener problemas después.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPRICORNIO

Observa el amor como un intercambio y sin excesos, sin embargo son sensuales y disfrutan de los mimos. Odian perder, y dan todo de sí para que las relaciones funcionen. Para ellos todo es un asunto a tomar en serio, tanto el amor como el placer.

Gozan de una estabilidad emocional difícil de conseguir en otros signos, convirtiéndolos en amantes confiados y en muchos aspectos sorprendentes. Son cómplices de sus parejas, y pueden ser pasionales y complacientes.

Pero para llegar a la complicidad hay que caminar un largo trecho, ya que, por norma, son bastante escépticos. Es preciso ser abiertos, pacientes y mantener una comunicación efectiva, para hacerlos sentir cómodos y llevar esa seguridad al acto erótico.

FAMOSOS QUE CUMPLEN AÑOS

Kate Bosworth nacido hace 37 años

Ben Hardy nacido hace 29 años

Shelley Hennig nacido hace 33 años

Tia Carrere nacido hace 53 años

Renata Notni nacido hace 25 años

Julieta Serrano nacido hace 87 años

Dax Shepard nacido hace 45 años

Carmelo Gomez nacido hace 58 años

Joanna Pacula nacido hace 63 años

Taye Diggs nacido hace 49 años

Kristen Hager nacido hace 36 años

Kate Bosworth FOTO CORTESÍA WIKIPEDIA

FUENTE: We Mystic

