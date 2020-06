Feliz cumpleaños a ti CÁNCER, hoy 27 de junio de 2020

Si naciste un día como hoy 27 de junio, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 21 de junio al 22 de julio pertenecen al signo de CÁNCER.

Características de los CÁNCER

Emocional, cariñoso, simpático y familiar. Con estos términos podríamos definir a los nativos de este signo.

Son extremadamente sensibles lo que les permite tener una intuición muy desarrollada. No importa si no le has dicho algo, si es importante, lo sabrá por la forma en que le miras o por como actúas en su presencia.

Tienen una simpatía innata que hace que todo el mundo se sienta bien con ellos y los convierte en buenos anfitriones de sus fiestas.

Cáncer así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Sabes que puedes encontrar el amor, incluso en lugares donde menos te lo esperas. Mira alrededor y trata de darte cuenta si lo que buscas en una pareja no lo tienes al frente.

Dinero y carrera

Abre un negocio comercial porque tus habilidades de comunicación son cada vez mejores y más claras. Trabaja duro para ganarte a tus clientes.

Salud

La meditación que has hecho ayuda, pero no hace milagros. Trata de encontrar otras maneras de estar en armonía y dejar a un lado toda esa ira.

Creatividad

Son extremadamente creativos, aunque, en muchas ocasiones, ellos consideran lo contrario. Siempre que tienen oportunidad visitan exposiciones de pintura, fotografía o contemplan la arquitectura de un u otro lugar.

Su carácter nostálgico les llevará a valorar la literatura y, sobretodo, la poesía, en la que encontrarán un refugio y, a veces, un espejo que refleja sus propios sentimientos.

Pero si hay un espacio en el que los nacidos bajo este signo destaquen por su creatividad es en la cocina. Son capaces de preparar platos exquisitos con apenas ingredientes.

El único freno que encuentran los cancerianos es su propio miedo. El hecho de no querer asumir riesgos les convierte en seres demasiado prudentes y la prudencia, en ocasiones, mata la creatividad.

Pasatiempos favoritos

Un nativo de este signo disfruta tanto comiendo como cocinando. Por ello, la culinaria será uno de los grandes hobbies. Los nativos de este signo disfrutarán de largas veladas con amigos o familiares en torno a la comida.

Su carácter casero les hará querer quedarse tranquilamente en casa viendo una película o una serie de televisión. Leer es otra de sus grandes pasiones.

A pesar de su amor por el hogar, son seres muy sociables y nunca renunciarán a una buena fiesta, un festival de música o un concierto, sea del género que sea.

Famosos que cumplen años

J.J. Abrams nacido hace 54 años

Ed Westwick nacido hace 33 años

Asier Etxeandia nacido hace 45 años

Alanna Masterson nacido hace 32 años

Tobey Maguire nacido hace 45 años

Martina García nacido hace 39 años

Isabelle Adjani nacido hace 65 años

Shannon Purser nacido hace 23 años

Courtney Ford nacido hace 42 años

Dany Verissimo nacido hace 38 años

Christian Kane nacido hace 46 años

