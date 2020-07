Feliz cumpleaños a ti CÁNCER, hoy 11 de julio de 2020

Si naciste un día como hoy 11 de julio, te deseamos un muy FELIZ CUMPLEAÑOS y te compartimos las mejores predicciones en tu horóscopo en cuanto a cómo te irá en el amor, salud, dinero y trabajo en este día especial para ti, así que no te lo puedes perder.

Recuerda que los nacidos del 21 de junio al 22 de julio pertenecen al signo de CÁNCER.

Características de los CÁNCER

Emocional, cariñoso, simpático y familiar. Con estos términos podríamos definir a los nativos de este signo.

Son extremadamente sensibles lo que les permite tener una intuición muy desarrollada. No importa si no le has dicho algo, si es importante, lo sabrá por la forma en que le miras o por como actúas en su presencia.

Tienen una simpatía innata que hace que todo el mundo se sienta bien con ellos y los convierte en buenos anfitriones de sus fiestas.

Cáncer así será tu cumpleaños hoy

Amor y relaciones

Haz el viaje que tanto te gustaría hacer y lleva a un amigo especial contigo. Así que relajate, disfruta del viaje y tal vez, quién sabe si obtienes una pareja.

Dinero y carrera

Un colega puede llegar tarde al trabajo e interferir directamente con una importante reunión que tenías. Aún así, ten cuidado en cómo hablas con él.

Salud

Puede que tengas dolores de estómago. Trata de comer alimentos ligeros y frescos y evita las bebidas gaseosas. Si el dolor en el estómago persiste, busca atención médica.

Creatividad

Son extremadamente creativos, aunque, en muchas ocasiones, ellos consideran lo contrario. Siempre que tienen oportunidad visitan exposiciones de pintura, fotografía o contemplan la arquitectura de un u otro lugar.

Su carácter nostálgico les llevará a valorar la literatura y, sobretodo, la poesía, en la que encontrarán un refugio y, a veces, un espejo que refleja sus propios sentimientos.

Pero si hay un espacio en el que los nacidos bajo este signo destaquen por su creatividad es en la cocina. Son capaces de preparar platos exquisitos con apenas ingredientes.

El único freno que encuentran los cancerianos es su propio miedo. El hecho de no querer asumir riesgos les convierte en seres demasiado prudentes y la prudencia, en ocasiones, mata la creatividad.

Pasatiempos favoritos

Un nativo de este signo disfruta tanto comiendo como cocinando. Por ello, la culinaria será uno de los grandes hobbies. Los nativos de este signo disfrutarán de largas veladas con amigos o familiares en torno a la comida.

Su carácter casero les hará querer quedarse tranquilamente en casa viendo una película o una serie de televisión. Leer es otra de sus grandes pasiones.

A pesar de su amor por el hogar, son seres muy sociables y nunca renunciarán a una buena fiesta, un festival de música o un concierto, sea del género que sea.

Famosos que cumplen años

Stephen Lang nacido hace 68 años

Rachael Taylor nacido hace 36 años

Jared Sandler nacido hace 27 años

Charlie Tahan nacido hace 22 años

David Henrie nacido hace 31 años

Michael Rosenbaum nacido hace 48 años

Kellita Smith nacido hace 51 años

Tom Holland (II) nacido hace 77 años

Melanie Papalia nacido hace 36 años

Tobias Moretti nacido hace 61 años

Greg Grunberg nacido hace 54 años

Patricia Reyes Spindola nacido hace 67 años

Stephen Lang. Foto: es.wikipedia.org

Fuente: WeMystic